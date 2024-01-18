Земельний податок не для усіх: хто з українців може не платити за землю

Українці-власники земельних ділянок, паїв, а також землекористувачі, які орендують паї, сплачують податок на землю, розмір якого визначають у місцевій владі. Але не усі громадяни мають платити.

У 2024 році українці можуть не сплачувати деякі податки. Наприклад, дехто з громадян можна не платити податок на землю, розповіли у Державній податковій службі.

Так, сплачувати земельний податок не обов'язково:

особам з інвалідністю першої та другої групи;

фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонерам (за віком);

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону про ветеранів війни;

фізичним особам, яких визнали постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як зазначають у податковій, звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Також податок у 2024 році можуть не сплачувати землекористувачі, які здають свої земельні ділянки та земельні частки (паї) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Право власності на землю: хто має обов'язково оформити

В Україні з 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки стануть безхазяйними. Тобто держава надасть їм статус комунальних. Як пояснив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, громадяни з сертифікатом на земельну частку (пай), але без витягу з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку, мають терміново розв'язати питання з оформленням права власності.

"Якщо ж до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, тоді вважатиметься, що вони відмовилися отримувати земельну ділянку", — сказав він.

Нагадаємо, аби оформити право власності на земельну ділянку, українцям потрібно зібрати пакет документів та подати заяву до територіальної сільської, селищної або міської ради

До слова, раніше Фокус також детально пояснював, як можна купити або орендувати ділянку землі під час війни в Україні.