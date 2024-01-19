Напади хуситів в Червоному морі і вартість бензину в Україні: чи є передумови для зростання цін

Через напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі ринок пального завмер в очікуванні. І поки світові компанії перенаправляють вантажі в обхід Африки, що призводить до збільшення часу та витрат на логістику, ціни на пальне в Україні падають. Що відбувається, дослідив Фокус.

Автомобільне паливо, яке зросло в ціні в Україні влітку та восени 2023 року, станом на середину січня 2024-го почало дешевшати. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у розмові з Фокусом зазначив, що, незважаючи на події у Червоному морі, бензин, дизель та автогаз дешевшає. Ймовірно, така ситуація спостерігатиметься до лютого 2024 року.

"Поки що ринок ніяк не реагує на напруженість на Близькому Сході. Зараз мертвий сезон. Запаси пального всіх марок максимальні. Споживання низьке. Поки в нас ціни навпаки падають", — пояснив Куюн.

За його словами, наразі немає даних, що світовий ринок різко відреагував на події в Червоному морі.

"Щось я цього не бачу за котируванням. Ціна на нафту навіть на долар впала. На нафтопродукти теж ціна впала на 15 доларів. Тому поки різких коливань немає. Дійсно, ситуація у Червоному морі неприємна. Короткий шлях до Європи, Близького Сходу, Азії ускладнився. Потрібно набагато довше і дорожче платити за транспортування пального. Але поки на це немає реакції світового ринку. Тож, спостерігаємо", — додав експерт.

Що відбувається в Червоному морі та чому судна прямують в обхід

Тим часом, за заявою гендиректора саудівського нафтового гіганта Aramco Аміна Нассера, тривалі напади хуситів на кораблі призведуть до нестачі танкерів через більш тривалі рейси і затримки постачання. Проте, він вважає, що світові нафтові ринки впораються з перебоями в Червоному морі в короткостроковій перспективі.

"Якщо це станеться у короткостроковій перспективі, танкери можуть бути доступні… Але якщо це буде у довгостроковій перспективі, це може стати проблемою", — сказав Насер.

Атаки хуситів на судна в Червоному морі роблять транспортування нафти дорожчим через потребу обходити небезпечні маршрути Фото: Getty Images

За його інформацією, контейнеровози зупиняються або відхиляються від Червоного моря, що веде до Суецького каналу, найшвидшого маршруту з Азії до Європи, через який проходить близько 12% світового судноплавства.

Альтернативний маршрут навколо мису Доброї Надії до ПАР додає до подорожі 10-14 днів.

Динаміка цін на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України

Згідно з даними Консалтингової групи А-95, на які посилається Мінфін, середньозважені ціни по областях та операторах України зменшуються, і сьогодні середня ціна А-95 складає 51,14 грн. за літр.

Ціни на бензин в Україні станом на 18 січня Фото: Мінфін

А за даними Держстату, бензин "А-92" за підсумками 2023 року подешевшав на 0,6%, а от марки "А-95" подорожчав на 2,5%. Найбільше для автомобілістів подорожчав скраплений газ майже на 15%.

Вартість дизпалива, газу на АЗС України теж знижується. Ба більше, на відміну від бензину та дизпалива, ціни скочуються донизу доволі стрімко.

Динаміка цін бензину та дизпалива Фото: мінфін

"На даний момент взагалі немає ніяких передумов для підвищення цін. Ні з точки зору ресурсного забезпечення, ні з точки зору світового ринку", — зауважив Сергій Куюн.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні все ще вивчають питання щодо перегляду акцизів на автогаз, щоб уніфікувати їх з акцизами на бензин та дизельне паливо.