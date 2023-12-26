В Україні дешевшають газ і бензин: як довго падатимуть ціни, — нардеп (відео)

За словами члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексія Устенка, ціни на пальне продовжуватимуть знижуватися ще найближчі кілька тижнів, а далі все залежатиме від ситуації на світовому ринку.

Related video

В Україні знижуються ціни на паливо, і така тенденція може продовжитися найближчими тижнями. Про це в ефірі національного телемарафону 26 грудня розповів Олексій Устенко, народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

За даними цінового моніторингу ринку консалтингової групи "А-95", за вихідні середня ціна на бензин А-95 знизилася на 38 копійок за літр і становить 51,44 грн. А-95 Преміум подешевшав на 19 копійок за літр — середня ціна становить 54-58 грн за літр. Дизельне пальне коштує 51,65 грн. За словами Устенка, ціни на скраплений газ раніше були вищими через проблеми на польському кордоні.

"Скраплений газ був високим у ціні, тому що були певні затримки на кордоні — частина скрапленого газу, яка застрягла. Поступово ми бачимо зниження ціни. Гуртова ціна за скраплений газ становить приблизно 23 гривні за літр, 40-45 тисяч — за тонну. Сьогодні на заправках ми бачимо, що ціна потроху знижується, і вона становить 29,5-31 гривню за літр", — зазначив нардеп.

За словами Устенка, ціна продовжуватиме зменшуватися шляхом того, що зараз дешева гуртова ціна, і поступово той ресурс, який був дорогим, буде розпродаватися, і замість нього буде дешевше паливо, яке вже було закуплено. За його словами, така сама ситуація спостерігається і з бензином та дизельним пальним.

"Майже за рік, напевно, це найменша ціна на дизельне пальне. Гуртова ціна становить 41,-41,5 грн за літр на кордоні, наприклад, з Румунією. Тому ми будемо бачити також невелике, але зменшення ціни на дизельне пальне і на бензин", — зазначив Устенко.

Як довго дешевшатиме паливо

Устенко зазначив, що подальша поведінка цін на паливо залежатиме від загальносвітових новин і ситуації на ринку. При цьому горизонт планування досить невеликий, тому що в Україні повністю змінилася логістика. Так, до початку повномасштабної війни в Україну здебільшого завозили дизельне пальне і скраплений газ або танкерами, або залізницею. Однак на сьогодні це переважно автомобільний транспорт. Меншою мірою — залізничний транспорт.

"Тому фактично те, що ми на сьогодні маємо — це така спотова ціна з прогнозуванням на тиждень-два. Зрозуміло, що якщо ціни будуть збільшувати на світовому ринку, то вони зростуть і в Україні. Але якихось передумов для збільшення цін на нафту на сьогодні немає", — резюмував Устенко.

Нагадаємо, 22 грудня голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні все ще вирішують питання щодо перегляду акцизів на автогаз, щоб уніфікувати їх з акцизами на бензин і дизельне пальне.

Нагадаємо також, що з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень до повномасштабного вторгнення. Тому ціни на АЗС стрімко поповзли вгору.