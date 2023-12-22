Підвищення акцизу на автогаз: Гетманцев пояснив, коли варто чекати змін

За словами голови податкового комітету Верховної Ради, зараз акцизні ставки бензинів і автогазу відрізняються в чотири рази.

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В Україні все ще вирішують питання щодо перегляду акцизів на автогаз, щоб уніфікувати їх з акцизами на бензин і дизельне паливо. Остаточного рішення все ще немає, сказав в інтерв'ю виданню Forbes голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев.

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За його словами, Міністерство фінансів працює над проєктом закону, покликаного уніфікувати ставки податків на паливо аналогічно до тих, що діють у Європейському Союзі (ЄС). Йдеться про підвищення акцизу на скраплений газ, однак якими будуть зміни — вирішить Кабінет міністрів.

"У рамках цього буде і дискусія про підвищення акцизу на автогаз. Сьогодні ставки бензинів і автогазу — непорівнянні і відрізняються в чотири рази", — сказав він.

При цьому Гетманцев зазначив, що вже тричі законопроєкт виносили на розгляд Кабміну України, і документ завжди повертали. Політик пояснив це тим, що не всі чиновники готові підтримати цю ініціативу.

Як подорожчає автогаз: думка експерта

Якщо акциз на автогаз підвищать, то його ціна на АЗС зросте на 8% і перевищить 40 гривень за літр, розповідав на початку грудня 2023-го голова профільної асоціації Станіслав Батраченко. Він зазначив, що європейська директива рекомендує, що акциз має бути на рівні 68 євро на 1000 літрів.

"Якщо акциз підвищать до такого рівня, ціни на стелах зростуть на 30-40 копійок на літрі", — зазначив експерт.

Що буде з цінами на АЗС після Нового року

Тим часом про прийдешнє подорожчання різних видів пального на українських АЗС уже попередив експерт Дмитро Леушкін. За його словами, вже після новорічних свят на заправку своїх автомобілів водії витрачатимуть на дві гривні більше.

"Деякі мережі перечекають Новий рік. Ну, я думаю, що об'єктивно це відбудеться десь до 15 січня з урахуванням того, що перший післяноворічний тиждень випаде з роботи", — розповів він.

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Справа не в якості: чому бензин в Україні дорожчий, ніж у Польщі

Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень до повномасштабного вторгнення. Тому ціни на АЗС стрімко поповзли вгору.

Водночас директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що в Україні навряд чи виникне дефіцит бензину і дизеля, незважаючи на страйки перевізників, які блокують проїзд через кордон.