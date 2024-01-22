Як отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок атаки житло: поради адвоката

Отримати компенсацію від держави по програмі "єВідновлення" вдається не всім. Адвокат розповів, як підвищити свої шанси на успіх.

Компенсацію від держави за пошкоджене чи зруйноване внаслідок агресії РФ житло у межах програми "єВідновлення" отримати вдається не всім бажаючим. Про це пише Фокус у новій статті "Ремонт оплатять, та не весь. Які компенсації доступні завдяки програмі "єВідновлення"".

Щоб отримати компенсацію у межах "єВідновлення" потрібно:

Зареєструватися або авторизуватися в кабінеті на порталі diia.gov.ua. Вибрати послугу Компенсації за пошкоджене майно в розділі послуг "Земля, будівництво та нерухомість". Вибрати об'єкт, за який хочете отримати компенсацію. Дати відповіді на анкетні запитання. Зазначити свій рахунок, на який надійде компенсація. Підписати заяву. Якщо у житла є співвласники, вони теж мають підписати заяву.

Якщо право власності на оселю зареєстроване до 2013 року, то інформація про нього може бути не в реєстрі речових прав, а в БТІ в паперовому вигляді, застерігає адвокат Фото: Сергій Лисак / Telegram

Далі комісія опрацює заяву та призначить дату огляду майна для встановлення суми компенсації. Після цього комісія встановить суму компенсації. Кошти надійдуть на картку "єВідновлення" заявника. Адвокат Тарас Боровський звертає увагу на те, що подати таку заяву та отримати компенсацію через "Дію" можна тільки за таких умов:

Власником житла є одна особа. Тобто, якщо ваша оселя має кілька співвласників, то за спрощеною процедурою отримати компенсацію буде важко. Оселя зруйнована через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Для отримання компенсації за житло, зруйноване до повномасштабного вторгнення, є інші механізми. Оселя не підлягає відновленню. Тобто з компенсацією за пошкоджені, але не зруйновані вщент оселі, виникатимуть проблеми. Оселя розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Адже оцінювати пошкодження має комісії у відносно спокійних умовах. Право власності на оселю є в Державному реєстрі речових прав. Якщо право власності на вашу оселю зареєстроване до 2013 року, то інформація про нього може бути не в реєстрі речових прав, а в БТІ в паперовому вигляді. В такому разі електронний портал "Дія" вам не допоможе.

Адвокат радить брати контакти у свідків "прильоту" по вашому помешканню, оскільки це може допомогти отримати компенсацію

Щоб полегшити отримання компенсації, людині, у чиє помешкання "прилетіло", важливо правильно все зафіксувати. Адвокат Тарас Боровський розповів Фокусу, яким має бути алгоритм дій людини, щоб підвищити шанси отримати виплати від держави.

Потрібно одразу згадати, де лежать правовстановлюючі документи на житло. Якщо їх можна врятувати без ризиків для життя та здоров’я – зробіть це. Якщо ризики для життя та здоров’я переважають або документи вже знищені – не ризикуйте, документи можна відновити. Всім власникам нерухомого майна в Україні краще зберігати правовстановлюючі документи в безпечному місці, зробити їх скан-копії та зберігати на хмарних сервісах інформації. Те ж саме стосується і документів, які підтверджують особу. Викликати поліцію та ДСНС. Поліція та ДСНС після ліквідації небезпечних наслідків оглянуть місце події та складуть відповідні документи. Якщо це можливо та безпечно — самостійно зафіксуйте пошкодження. Зніміть відео та фото пошкоджень. Є деякі рекомендації для таких зйомок. Перед початком увімкніть на телефоні функцію геолокаційної прив’язки фото та відеофайлів, які записує ваша камера для подальшої фіксації у метаданих файлу місця події. На початку відео назвіть своє прізвище, ім’я, по-батькові, марку, модель, серійний номер пристрою на який ведеться зйомка, час та точне місце проведення зйомки. За можливості демонструйте у кадрі певні прив’язки до сталих орієнтирів (загальновідомих вивісок, дорожніх знаків і т.д.). Це потрібно, щоб в подальшому ніхто не поставив під сумнів місце події, час та причинно-наслідковий зв’язок між обстрілами та руйнуванням. Якщо ви побачите уламки/частини ракети або інших предметів, які "прилетіли" у ваше помешкання – зафіксуйте їх на фото/відео. Познайомтесь зі свідками події та візьміть у них контактні номери телефонів. Вони можуть знадобитись в подальшому для отримання від них письмових пояснень та складань протоколів огляду місця події. У подальшому додатково повідомте про подію державні органи через онлайн ресурси та всіма іншими доступними способами. Впевніться, що ваші звернення були зафіксовані. Зберігайте всю інформацію, яка публікуватиметься в ЗМІ щодо подій обстрілу та пошкодження вашої оселі. Зверніться до юристів, які допоможуть у вашому випадку.

Нагадаємо, подати заявку на виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення" тепер можна не лише в застосунку "Дія", але й через ЦНАП і нотаріусів. Розмір компенсації на капремонт становить до 500 тисяч гривень.

Також Фокус писав, що отримана компенсація за пошкоджене або знищене житло податком не обкладається. Це передбачено, зокрема, Податковим кодексом, відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна.