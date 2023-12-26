Компенсація за пошкоджене житло: чи будуть виплати за квартири в окупації

Українці, чиє житло було пошкоджене внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ та залишилося в окупації, теж отримуватимуть державні гроші на купівлю нового житла. В уряді пояснили, коли почнуться виплати.

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У 2024 році в Україні можуть запровадити новий вид компенсації за пошкоджене під час повномасштабної війни житло. Мова про помешкання українців, яке перебуває на тимчасово непідконтрольним українській владі територіям. Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

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"єВідновлення": як скористатися послугою співвласникам зруйнованого житла

Вона пояснила, що Міністерство у 2024 році планує запровадити для українців можливість отримувати компенсацію за пошкоджене житло, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Пілотний проєкт, в рамках якого перевіряють функцію – місто Мелітополь.

Також Козловська розповіла, що уряд хоче реформувати Житловий кодекс, оскільки він є застарілим. Щодо цього питання чиновники консультуються з міжнародними партнерами.

"Це допомагає нам інтегрувати у нову житлову політику кращі європейські та світові практики. Ми ставимо перед собою завдання допомогти кожному українцю розв’язати своє житлове питання швидко та ефективно. Житло має бути доступним, а усі процеси – прозорими та цифровізованими", — пояснила Козловська.

Компенсація за пошкоджене під час війни житло: про що варто знати

Державна програма "єВідновлення", в рамках якої населенню надають українці компенсацію в розмірі до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, запрацювала в травні 2023 року.

В останній місяць літа стартував новий етап "єВідновлення" і українцям дозволили подавати заяву на виплату компенсацій за зруйноване майно. До цього громадяни подавали заяву в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

Чи можна отримати компенсацію за вже зроблений ремонт?

Парламент вже затвердив відповідні зміни. Так, процедура отримання компенсації за вже зроблений ремонт буде наступною:

людина подає заяву, вказавши будь-який відкритий рахунок українського банку;

комісія оцінює пошкодження, оглядає майно та фіксує виконані будівельні роботи;

за бажанням заявник може надати документи, які підтверджують проведення ремонту.

До слова, житлові сертифікати, отримані за програмою "єВідновлення", українці зможуть використати для оплати першого внеску за програмою "єОселя". У Мінекономіки пояснили, хто з громадян може скористатися правом та отримати пільгову іпотеку на житло.

Також зауважимо, що для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" житло заявника має відповідати чотирьом умовам.