В Україні не працюють два енергоблоки теплової генерації: що буде зі світлом

У країні, як розповіли в компанії НЕК "Укренерго", зберігається високий загальний рівень споживання електроенергії, водночас енергосистема 22 січня втратила частину потужностей.

В Україні станом на 22 січня виведено в резерв два енергоблоки і чотири корпуси теплової генерації. Але навіть з урахуванням цього, як повідомили в Міністерстві енергетики, всі споживачі забезпечені електроенергією.

У відомстві зазначили, що відключені енергоблоки та корпуси буде під'єднано до мережі щойно виникне така необхідність.

"Система збалансована. Графіки відключень не використовуються", — ідеться в повідомленні.

У Міненергетики також додали, що в разі виникнення серйозного дефіциту в енергосистемі, країна зможе імпортувати електроенергію.

Водночас у НЕК "Укренерго" розповіли, що вранці 22 січня споживання електроенергії перевищувало відповідний показник п'ятниці 19 січня майже на 4%.

"Загальний рівень споживання залишається високим, що характерно для зимового сезону. Наразі економне споживання допомагає енергетикам забезпечувати стабільне енергоживлення країни", — повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що ситуація контрольована, але споживачам важливо знизити навантаження на енергосистему. Традиційно, економити світло потрібно в пікові години споживання:

з 10:00 до 12:00;

з 17:00 до 19:00.

Як економно споживати електроенергію економно

Зменшити рахунок за спожите світло можна за допомогою власного холодильника. Так, раніше фахівці вже пояснювали, що для цього потрібно:

утримувати температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18-20 градусів. Якщо температура вища, тоді холодильник споживає значно більше електрики;

не ставити холодильник біля газової плити та опалювальних приладів;

ставити холодильник так, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені;

періодично розморожувати холодильник;

продукти, які необхідно розморозити, важливо заздалегідь переміщати в загальну камеру холодильника;

не ставити в холодильник гарячу їжу.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що вимкнення світла в Україні можуть початися ближче до весни і пояснив чому. Також Фокус писав, як "Укренерго" втратило понад 700 мільйонів гривень через розкрадання електроенергії.