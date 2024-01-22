Грошові виплати на дитину під час війни: яку підтримку надає UNICEF

За інформацією Міністерства соціальної політики, одноразова виплата коштом організації в розмірі 3 600 гривень надається на кожного члена сім'ї на місяць, а ще по 6,660 гривні виплачують на кожну дитину.

Дитячий фонд ООН (UNICEF) і Міністерство соціальної політики України продовжують надавати фінансову допомогу малозабезпеченим українським сім'ям з дітьми. Фінансову допомогу отримують українці, які живуть у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це розповіли у пресслужбі Мінсоцу.

"Завдяки міжнародним партнерам допомога надається тим, хто її критично потребує, без збільшення навантаження на державний бюджет", — розповіли у відомстві.

Зазначається, що розмір фінансової допомоги становить 3,6 тисячі гривень, яку виплачують кожному дорослому одержувачу, а ще 6,660 гривні виплачують на кожну дитину. Зазначається, що виплати насамперед отримують:

малозабезпечені сім'ї з дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років,

малозабезпечені багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

"Міністерство формує за даними реєстрів категорію громадян, яка найбільше потребує фінансової підтримки, а гуманітарні партнери спрямовують кошти на допомогу цим сім'ям", — підкреслили в Мінсоці.

Станом на зараз грошові виплати вже отримали 4,755 родини. Загалом було виділено 316 мільйонів гривень, але плановий об'єкт проєкту — 333 мільйони гривень. Тож виплата фінансової допомоги продовжиться у 2024 році, оскільки український уряд хоче надати додаткові гроші для 5 тисяч родин.

Допомога від ООН: скільки виплатять українцям

На виплати від організації можуть розраховувати ті українці, які ще не користувалися допомогою від міжнародних організацій. Також щомісячний дохід претендентів на матеріальну допомогу від ООН має бути не більшим за 5,4 тисячі гривень.

УВКБ ООН збирається виплатити українським сім'ям по 3,6 тисячі гривень на кожну людину. Така сума надходитиме українцям три місяці, тобто загалом розмір виплати становитиме 10,800 гривень.

Щоб подати заявку на отримання допомоги від ООН потрібно підготувати й подати такі документи:

індивідуальний податковий номер платника податків (ІПН);

документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки заявника;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що засвідчує факт опіки над дитиною;

документ про інвалідність або хронічне захворювання (посвідчення або медична довідка).

Зазначимо, що в ООН із жовтня 2023 року виплачують збільшену фінансову допомогу постраждалим від війни громадянам України.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, на грошові виплати ВПО може претендувати ще одна категорія українців. Держава буде виплачувати: