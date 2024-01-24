Гроші для бюджету: коли і чому Україні знову доведеться друкувати гривню

За словами експерта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Усса, уже в березні український уряд задумається про скорочення зарплат та інших платежів бюджетникам.

Україна може знову повернутися до емісійного фінансування державного бюджету на тлі відсутності фінансової допомоги від країн Заходу. Влада країни зможе уникнути друкування грошей у січні-лютому, щоб не прискорювати інфляцію, але далі, якщо союзники не нададуть фінансування, друкарський верстат, імовірно, запрацює. Про це в ефірі телемарафону 23 січня сказав кандидат економічних наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Усс.

"Безумовно, МВФ просить Україну не робити цього, я маю на увазі, не вмикати друкарський верстат. Тому що це може в кінцевому рахунку прискорити інфляцію Ми зможемо обійтися без цього в січні, лютому теж", — сказав він.

Він зазначив, що Україні важливо отримати фінансову допомогу до початку березня.

"Якщо цього не буде тоді, на жаль, доведеться думати і про верстат, і про те, що будуть скорочення певних видатків, тобто зарплати та інші платежі бюджетникам", — пояснив Усс.

Емісія гривні у воєнний час

У 2022 році, в розпал повномасштабної війни з Росією Україна, ще до того, як партнери почали надавати країні фінансову допомогу, справлялася з дефіцитом бюджету за допомогою друкування грошей. Як пояснив Фокусу член Ради НБУ Віталій Шапран, цей крок повністю виправданий.

"Викуповуючи облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), НБУ вкинув у ринок близько 220 мільярдів гривень, при цьому депозитними сертифікатами НБУ "стерилізував" 200 мільярдів. Тобто, гривневі ін'єкції відбувалися поступово, крок за кроком, проходили через бюджет, а потім через депозитні сертифікати частково знову потрапляли до НБУ", — розповідав експерт влітку 2022 року.

Але у 2023-му році ситуація дещо інша: Національний банк відмовився від емісійного фінансування державного бюджету, оскільки владі вдалося заручитися широкою міжнародною фінансовою підтримкою.

"Відмовитися від емісії нам вдалося завдяки неймовірній консолідації міжнародної допомоги та активізації внутрішнього боргового ринку", — зазначив голів Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, 21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що уряд уже запустив "план Б". Також нагадаємо, що 17 січня Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США.