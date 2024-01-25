Своїх запасів вистачить? Коли Україна відмовиться від імпортного газу і чи реально це

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в України є всі шанси для того, щоб не купувати газ за кордоном, а користуватися тільки ресурсом власного видобутку.

Україна, ймовірно, вже 2024 року зможе самостійно забезпечувати себе газом. Крім того, країна планує відновити експорт електроенергії. Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко агентству Reuters, це може статися вже навесні.

За його словами, з 2015 року наша країна не купує газ із Росії, замінивши поставки за допомогою країн Європи. Паралельно Україна наростила власний видобуток газу.

"Ми близькі до цього (не потребуємо імпорту газу — ред). Реально вийти на нульовий газовий баланс цього року", — сказав глава Міненергетики.

При цьому він зазначив, що в Україні різко знизився рівень споживання газу. Тому відмова від експорту залежатиме від того, як розвиватиметься надалі промисловість та економіка країни.

"Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", — сказав він.

За інформацією Германа Галущенка додав, у 2021 році Україна спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу. Це зробило країну одним із найбільших споживачів палива в Європі. Але це було до повномасштабної війни з Росією.

А вже 2022 року українська економіка скоротилася приблизно на третину, оскільки промислові підприємства скоротили або зовсім зупинили своє виробництво через бойові дії. У 2023 році, як зазначив міністр енергетики, споживання газу становило приблизно 19 млрд кубометрів.

Імпорт газу: опалювальний сезон Україна проходить за допомогою власного ресурсу

15 січня в компанії "Нафтогаз" заявили, що зима 2023-2024 стала першою, яку Україна проходить за рахунок газу власного видобутку. Як розповіли експерти, запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

"Загалом середній рівень запасів на сьогодні приблизно такий, яким він був три-чотири роки тому", — сказав Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Зазначимо, що Україна торік досить добре підготувалася до опалювального сезону. Успішно підготуватися до зимового періоду Україні допомогло й те, що за підсумками 2023 року в країні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Також нагадаємо, що Україна приєдналася до країн, які планують створити газовий коридор "Південь-Північ", або "Вертикальний коридор.