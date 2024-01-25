У Польщі вже готуються будувати в Україні платний автобан: коли стартують роботи

За словами польського прем'єр-міністра Дональда Туска, частину фінансування проєкту вже підтвердили міжнародні фінансові інститути.

У Польщі можуть погодитися на пропозицію українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля побудувати в Україні платний автобан Краковець-Львів-Броди-Рівне на умовах концесії. Так, Міністерство інфраструктури країни працює над попереднім висновком про можливість участі польських компаній у цьому проєкті. Про це пише видання Wprost.

За словами глави польського уряду Дональда Туска, частину фінансування проєкту підтверджено міжнародними фінансовими інститутами. Автомагістраль включено до вже складених планів із відновлення української інфраструктури після війни.

"Міністерству інфраструктури належить підготувати попередній висновок польської сторони щодо участі польських компаній або польського консорціуму в будівництві автодороги. Український уряд запропонував, щоб польські компанії побудували цю трасу", — сказав польський прем'єр.

Він також зазначив, що польським компаніям запропонували не тільки реалізувати проєкт в Україні, а й стати концесіонером.

"Була така пропозиція, щоб польська сторона подумала про 30-річну концесію. Ця автомагістраль буде платною", — наголосив Дональд Туск.

Платний автобан в Україні: деталі

Про будівництво платного автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне глава Кабміну України Денис Шмигаль заявив 23 січня. За його словами, він сказав своєму польському колезі Дональду Туску, що побудувати трасу в Україні можуть польські компанії. Прем'єр вважає, що цей проєкт стане історією спільного успіху двох країн.

"Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка своєю чергою є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40", — зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що про появу платного автобану в Україні говорять уже не вперше. Так, ще наприкінці 2021 року Денис Шмигаль говорив, що у 2022-му стартує будівництво нової платної дороги Краковець-Рівне. Планувалося, що довжина автобану становить 280 км. Завдяки автобану істотно скоротиться час у дорозі: від пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею до Рівного можна буде доїхати за 2,5 години замість 4-4,5 години наявними зараз трасами.

Зазначимо, що раніше найперспективнішими напрямками для будівництва платних доріг було визнано ділянки Київ-Біла Церква та Львів-Стрий-Мукачево. Усе тому, що на цих маршрутах стабільно високий потік транспорту.