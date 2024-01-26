Війна в Україні хвилює вже не всіх: в ООН заговорили про скорочення міжнародної допомоги

Як пояснив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших агентств із надання допомоги добре фінансувалася. Але цього року виникла загроза скорочення фіндопомоги.

Гуманітарна ситуація в Україні на тлі війни залишається серйозною, водночас міжнародна допомога під загрозою скорочення. Про це заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Він зазначив, що українські території щодня зазнають авіаударів, які зачіпають мирне населення.

"Багато людей втрачають свої будинки або стають вимушеними переселенцями", — сказав він.

Гранді зазначив, що українці після повномасштабного вторгнення ЗС РФ показали себе дуже сильним і згуртованим народом, але через два роки напруга стає помітною.

"Ці розломи стають помітними, і, звісно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки в усіх її формах", — розповів верховний комісар ООН у справах біженців.

За його словами, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших агентств, які надають гуманітарну та фінансову допомогу українцям фінансувалася досить добре. Але цього року є загроза, що ситуація зміниться, оскільки війна в Україні втрачає увагу міжнародної спільноти, а на порядку денному тепер війна в секторі Гази. А три головні донори — Німеччина, США та Євросоюз — поки що не визначилися з тим, яким буде обсяг допомоги для України.

"Із моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року УВКБ ООН разом із іншими гуманітарними організаціями й українськими агентствами відремонтувало 27,5 тисячі будинків", — повідомив представник ООН.

Гранді підкреслив, що, за оцінками ООН, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 мільйона біженців в інших країнах.

"Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках", — заявив Філіппо Гранді.

Фінансова допомога від УВКБ ООН: кому чекати на виплати в січні та лютому

15 січня в кількох регіонах України стартував збір даних на отримання фінансової допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій, а щомісячний дохід не перевищує рівень 5,4 тисячі гривень на місяць.

Розмір допомоги — по 3,6 тисячі гривень на кожну людину. Цю суму виплачуватимуть три місяці, тобто загалом розмір виплати становитиме 10 800 гривень.

Нагадаємо, що в ООН із жовтня 2023 року виплачують збільшену суму допомоги українцям, які постраждали від російської агресії. Відтоді вона становить 3,6 тисячі гривень. Водночас 26 січня стало відомо, що український уряд оптимізує виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).