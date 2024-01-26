Ще більше свого газу: в Україні відкрили нову свердловину на 250 тис. кубометрів за добу

За інформацією НАК "Нафтогаз", це вже десята свердловина на родовищі, яка показує такий високий результат.

У перші дні 2024 року компанія "Укргазвидобування", яка є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз", запустила в роботу високодебітну розвідувальну свердловину. Її потужність становить 250 тисяч кубометрів газу за добу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Нафтогазу".

У компанії кажуть, що це вже десята за рахунком свердловина, із якої вдається видобувати такі високі обсяги газу. Перед запуском видобутку на родовищі провели 3D-сейсмічні дослідження, щоб визначитися з оптимальними точками для буріння. Повідомляється також, що проєктна глибина свердловини становить 3950 метрів.

"Десять розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цьогоріч ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", — розповів виконувач обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачов.

За підсумками 2023 року "Укргазвидобуванню" вдалося збільшити добовий дебіт на 11%. Ба більше, компанія досягла найбільшого добового дебіту з квітня 2019 року.

Видобуток газу в Україні: деталі

У 2023 році в Україні видобули понад 1 мільярд кубометрів газу. За інформацією компанії "Нафтогаз", ресурс видобували на нових свердловинах. У "Нафтогазі" запевняють, що це найкращий результат річного видобутку з нових свердловин із 2002 року.

Загалом же за підсумками минулого року зусиллями фахівців компанії "Укргазвидобування" в експлуатацію було введено 86 нових свердловин. Із них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів за добу.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україні під силу самостійно забезпечувати себе природним газом із 2024 року. Але все залежатиме від зовнішніх чинників, зокрема розвитку економіки країни загалом.

"Важливо розуміти, що наше споживання різко скоротилося. Багато чого залежатиме від того, як розвиватиметься галузь і економіка. Сьогодні є зростання виробництва, потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", — розповів міністр.

Нагадаємо, нещодавно Фокус розповідав, скільки запасів газу залишилося в українських газосховищах і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону. Також зазначимо, що наприкінці 2024 року Україна має припинити транзит російського газу по своїй ГТС до Європи.