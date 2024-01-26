ВПО продовжили автоматичні виплати до 1 березня: подробиці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що на державному рівні збережеться підтримка для понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет Міністрів у п'ятницю, 26 січня, ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня 2024 року. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як підкреслив прем'єр на засіданні уряду, з 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО. Про ці правила пізніше повідомить Міністерство соціальної політики.

Водночас відомо, що на 6 місяців виплати буде подовжено для таких категорій внутрішньо переміщених осіб:

пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі менше ніж 9444 гривні;

громадяни, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки, які виховують дітей віком до 14 років, які навчаються дистанційно і тому їхні батьки не мають можливості працювати.

Нагадаємо, що загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Виплати для ВПО

Щомісячна компенсація з державного бюджету України виплачується:

у розмірі 3 тисяч гривень — особам з інвалідністю та дітям;

у розмірі 2 тисячі гривень — для всіх інших внутрішніх переселенців.

Як пояснила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, зменшення виплат і скасування компенсацій на проживання ВПО, окрім пенсіонерів і деяких інших категорій, запроваджують через те, що в Україні зменшується дохідна частина бюджету і такі вимоги висувають міжнародні партнери.

Нагадаємо, міжнародна організація ACTED виплачуватиме 3,6 тисячі гривень допомоги українцям. У Мінреінтеграції пояснили, хто може претендувати на підтримку.

Раніше повідомлялося, що частина українців зі статусом ВПО з 1 лютого втратить виплати. У правозахисній організації "Десяте квітня" пояснили, що грошова допомога ВПО згідно із законом призначається на півроку.