Карткове гетто. Чи будуть в Україні посилювати норми оплати готівкою за товари і послуги

В Україні діє обмеження на оплату готівкою у торгових точках на рівні 50 тисяч гривень. Тоді як у Євросоюзі зараз обговорюють ліміт на готівкову оплату у сумі 10 тисяч євро, в Україні таке обмеження не дотягує до 1200 євро. Фокус з’ясував, як можуть змінити цей ліміт та чи варто очікувати на посилення норм розрахунку готівкою.

В Україні нещодавно урядом була ухвалена Національна стратегія доходів до 2030 року, де йдеться про можливі вектори детінізації, зокрема щодо малого бізнесу із його традиційними для України готівковими розрахунками.

"Можливості заниження податкових зобов’язань у поєднанні із практичною відсутністю обліку руху товарів, високим рівнем готівкових розрахунків при незастосуванні РРО та необов’язковістю документального підтвердження їх походження товарів, що реалізуються через спрощенців, є сильними стимулами для різних типів платників податків приховувати обсяги оборотів або певні види діяльності під контурами цієї системи з метою реалізації нелегально ввезених або вироблених товарів, а також реальні обсяги готівкових розрахунків з кінцевими споживачами таких товарів", — пишуть автори стратегії, тобто спеціалісти Міністерства фінансів.

Фокус дослідив тему готівкових розрахунків, щоб з’ясувати, чи можуть в Україні в рамках посилення контролю над платежами бізнесу та фізосіб змінити діючий нині ліміт на готівкову оплату у сумі 50 тис грн.

Ліміт діє, але не для усіх: як в Україні регулюється питання сплати за товари і послуги готівкою

Питання щодо обмеження розрахунків готівкою між фізичними особами та ФОП із суб’єктами господарювання регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 (Положення №148). Відповідно до пункту 6 розділу ІI Положення №148 суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

між собою – у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;

з фізичними особами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно.

"Платежі на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки", — зазначає Володимир Місечко, адвокат, керуючий партнер АО "Місечко та Партнери".

Усі платежі на суму понад 50 тис. грн. мають іти через безготівкову оплату Фото: Pexels

За його словами, за перевищення граничного розміру готівкового розрахунку до посадових осіб підприємств та організацій (керівника та головного бухгалтера), а також до ФОП загальної та спрощеної систем оподаткування, відповідно до ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративну відповідальність:

перевищення граничних сум розрахунків готівкою тягне за собою накладення штрафу на ФОП, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

якщо особа протягом року перевищила граничний розмір готівкового розрахунку, за який її було піддано адміністративному стягненню, і знову вчинила таке саме порушення, то воно призведе до накладення адміністративного штрафу у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн).

Якщо при перевірці податкова знайде оплати від клієнтів готівкою на суму понад ліміт, то вона застосує до бізнесу штраф

Тим часом, громадянину, що, наприклад, здійснив у магазині готівкою купівлю товару на 90 тис грн, тоді як ліміт 50 тисяч, ніякі штрафи не загрожують. "Зазначені вище санкції застосовуються лише до суб’єктів господарювання/ їхніх посадових осіб, тобто до продавців чи надавачів послуг. Якщо споживач (покупець/замовник) не є суб’єктом господарювання, то оплата готівкою для нього ніяких ризиків не несе", — каже Володимир Місечко.

За умови першого за рік порушення щодо прийняття готівкової оплати штраф складає від 1700 до 3400 грн Фото: УНІАН

Загалом досить часто в Україні на ліміт з готівкових платежів продавці не звертають увагу.

"Я якось купував обладнання для свого агробізнесу, там сума була чимала, десь 500 тисяч, на підприємстві прийняли оплату готівкою і зовсім не здивувались", — розповів Фокусу підприємець Андрій. Проте у більшості випадків торгові підприємства все ж або просять частину завести на рахунок, або ж розбивають чек на 4-5 та більше траншів.

В Україні давно навчилися обходити заборону приймати готівкою оплату в сумі понад 50 тисяч гривень

"Для продавців, що прийняли оплату готівкою в сумі понад 50 тис. грн, передбачено штрафну санкцію у вигляді штрафу від 1 700 до 17 тис. грн. Зверніть увагу, штраф накладається саме на продавця, ФОП чи компанію, а не на громадянина, який здійснив розрахунок готівкою. Що у цьому випадку роблять продавці? За можливості, звісно, приймають оплату картою або розбивають покупки на декілька чеків, щоб кожен із чеків у сумі не перевищував 50 тис. грн.", — зазначає Олександра Томашевська, податкова консультантка.

Перевірка і штрафи: кого не притягнуть до відповідальності за порушення ліміту готівкових розрахунків

Взагалі податкова має право перевіряти підприємства, зокрема і щодо правомірності готівкових розрахунків.

"Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв та ін. За рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірах, передбачених статтею 17 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", — пояснює Андрій Шабельников, керівний партнер АО EVRIKA.

У прифронтових районах та на окупованих територіях штрафи за порушення готівкових розрахунків не застосовуються

Цікаво, що відповідальність за такі порушення бізнесу була скасована, якщо вони були вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Але, зазначає Шабельников, з 1 жовтня 2023 року при продажу товарів (крім підакцизних) звільняються від відповідальності за порушення вимог закону лише ті суб’єкти господарювання, що надають послуги на територіях активних чи можливих бойових дій та тимчасово окупованих РФ територіях України, — по дату припинення таких дій чи завершення тимчасової окупації відповідних територій.

Європа і Україна: які ліміти на готівку у різних країнах

Дійсний сьогодні в Україні ліміт у сумі 50 тис грн. був запроваджений ще далекого 2017 року, коли курс перебував на позначці 26-27 грн за долар, і така сума у валютному еквіваленті була на рівні біля 2 тис доларів. Сьогодні ж після значної девальвації дійсний ліміт перетворився у 1,3 тис дол. Тим часом, у країнах ЄС наразі діють різні ліміти, а в деяких країнах ліміту на розрахунок готівкою немає взагалі.

У деяких країнах Європи немає ніяких лімітів на оплату за товари готівкою, але і рівень тіньового сектору там мізерний порівняно з Україною

"Наразі в ЄС немає єдиного ліміту для розрахунків готівкою. Проте 18 січня 2024 року відбулася нарада представників країн-членів ЄС з цього питання. Учасники наради попередньо домовилися про просування плану введення ліміту готівкових платежів в розмірі 10 тисяч євро. Крім того, планується запровадити ідентифікацію особи у разі здійснення нею платежу готівкою від 3 тис. до 10 тис. євро. Ця ініціатива має пройти Європарламент та отримати схвалення окремих держав-членів", — розповів адвокат Володимир Місечко.

Відсутні ліміти на оплату готівкою у Великобританії. Також немає лімітів у Німеччині та Фінляндії

Володимир Місечко також навів приклади деяких країн та їх законодавчо врегульованих моментів щодо розрахунку готівкою:

Німеччина. Ліміт для розрахунків готівкою відсутній. Але якщо хтось бажає розрахуватися готівкою в сумі понад 10 000 євро, то повинен пред'явити посвідчення особи. Продавцю слід зібрати та зберегти про цю особу наступну інформацію: прізвище та ім’я, місце та дата народження, громадянство, адреса.

Ліміт для розрахунків готівкою відсутній. Але якщо хтось бажає розрахуватися готівкою в сумі понад 10 000 євро, то повинен пред'явити посвідчення особи. Продавцю слід зібрати та зберегти про цю особу наступну інформацію: прізвище та ім’я, місце та дата народження, громадянство, адреса. Польща. Для розрахунків готівкою між фізичними особами лімітів не встановлено. Для розрахунків між суб’єктами господарювання ліміт готівкових розрахунків становить 15 000 злотих (приблизно 3300 євро). З січня 2024 року планувалися зміни щодо лімітів готівкових розрахунків, але їх скасували.

Для розрахунків готівкою між фізичними особами лімітів не встановлено. Для розрахунків між суб’єктами господарювання ліміт готівкових розрахунків становить 15 000 злотих (приблизно 3300 євро). З січня 2024 року планувалися зміни щодо лімітів готівкових розрахунків, але їх скасували. Франція. Для фізичних осіб, що є податковими резидентами Франції, ліміт розрахунків готівкою становить всього лише 1000 євро. Для нерезидентів ліміт збільшується до 15 000 євро.

"Законодавство в Україні по ліміту зі сплати готівкою схоже з європейським. Всі платежі понад ліміт мають проводитися за допомогою безготівкового розрахунку. В свою чергу є і відмінності. Зокрема, це стосується суми встановлених лімітів готівкових розрахунків за товари та послуги. Для розрахунків готівкою в ЄС нещодавно запропонували встановити максимальний ліміт у 10 тисяч євро, що ускладнить порушникам здійснювати несанкціоновані операції. До того ж країнам-членам, згідно з запропонованими змінами, надається можливість встановлювати нижчу та максимальну межу таких лімітів. Приклад заборони готівкових платежів між підприємцями на суму понад 5000 євро має Словаччина, а ліміт для платежів між фізичними особами не може перевищувати 15000 євро", — зазначив Андрій Шабельников.

У ЄС діють набагато вищі ліміти, ніж в Україні, але експерти сумніваються, що Нацбанк змінить обмеження найближчим часом

Він вважає, що оскільки Україна тримає курс на євроінтеграцію, то вітчизняні нормативні акти поступово будуть приводити у відповідність до вимог законодавства Європейського союзу. "Про це також свідчать відомості, опубліковані Національним банком України в своєму звіті про фінансову стабільність за грудень 2023 року. Та чи отримає офіційне схвалення Європарламентом і країнами Євросоюзу нещодавно прийнята попередня угода про збільшення максимальних лімітів зі сплати готівкою і чи пошириться ця норма на законодавство України, поки невідомо", — каже експерт.

Посилений контроль, фінмоніторинг та ліміт на готівку: чого чекати в Україні

Експерти кажуть: врегулювання питання щодо готівкових платежів пов’язане не лише з контролем бізнесу та його можливостей ухилятися від сплати податків через роботу "в готівковій зоні". Йдеться також і про питання "відмивання" брудних грошей покупцями, що не можуть закинути на власний рахунок великі суми готівки, адже їх чекатиме суворий допит з боку фінмоніторингу щодо джерел походження коштів. "При продажу нерухомості, автомобілів, дорогих прикрас чи інших потенційних з точки зору відмивання грошей товарів, дійсно, контроль є жорстким, і кошти покупця, що оперує значною сумою готівки, можуть бути заблоковані до вияснення легальності їхнього походження", — каже Олександра Томашевська. І додає: ідея "прикрутити" суми готівки, які обертаються у громадян, полягає в тому, щоб зробити неможливим "вкидання" у банківську систему коштів невідомого (читайте злочинного) походження.

На ситуацію з готівковою оплатою впливає такий чинник, як корупція, адже найчастіше корупціонери отримують оплату саме готівкою Фото: З відкритих джерел

А на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у готівкових лімітах є пряма взаємодія з фінмоніторингом.

"Головна мета обмежень – детінізація економіки, це має досягатися шляхом покращення платіжної дисципліни, виведення розрахунків з тіні та отримання податків. Через готівку ухиляються від податків. За низької якості фінмоніторингу до війни дуже легко обходили ці обмеження, були і кишенькові банки, де проводилися розрахунки, де не перевіряли джерело походження коштів. Зараз ситуація змінилась, і зараз Нацбанк це контролює, і такі оборудки провести вже важче. Головне для таких обмежень – щоб великі суми йшли через банки, де фінмоніторинг перевіряє, що це за гроші, яке джерело", — зазначає експерт.

Найближчим часом в Україні будуть посилювати контроль за операціями фізосіб із готівкою - зарахуванням її на рахунок, кажуть експерти Фото: Pexels

Щодо перспектив зміни ліміту на готівкові розрахунки, то експерти не очікують, що Нацбанк найближчим часом буде пом’якшувати умови, тож, ймовірно, ліміт у 2024 році лишатиметься на тому ж рівні 50 тис грн. І точно не варто очікувати, що Україна у найближчі 2-3 роки піде слідом за ЄС, де ліміт на готівковий розрахунок планують встановити на рівні 10 тис євро.

"Навіть якщо НБУ і буде переглядати цей ліміт, то зміни не будуть суттєвими. Оскільки ЄС планує ввести максимум для готівкових розрахунків на рівні 10 000 євро, ми ще дуже далекі до нього. Я прогнозую посилення політики Національного Банку України щодо підтвердження походження коштів фізичних осіб, під час проведення розрахунків", — зауважив Володимир Місечко. Про жорсткий контроль за операціями фізичних осіб, що пов’язані з готівкою, каже і Олександра Томашевська, що впевнена: треба очікувати на посилення контролю за операціями з внесення на рахунок у банку чи зняття коштів із рахунку у готівковій формі.