В Україні можуть відкласти комплексну реформу БЕБ: що пропонують в уряді

Кабінет міністрів пропонує, зокрема, щоб працівники Бюро економічної безпеки пройшли переатестацію вже після війни, а заступники директора зробили це негайно.

На сайті Верховної Ради 29 січня 2024 року з'явилися два законопроєкти №10439 і №10440 щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що в законопроєкті №10439 пропонують змінити процедуру обрання директора Бюро економічної безпеки. Також у документі, як зазначив Мельничук, прописані умови звільнення голови БЕБ. Ще передбачається, що перед призначенням на посаду в Бюро кандидат проходитиме перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

"Уряд пропонує негайно відправити заступників директора БЕБ на атестацію, а для співробітників Бюро відкласти її до кінця війни", — сказано в повідомленні.

А в законопроєкті №10440 пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів, пов'язаних із діяльністю БЕБ. Наприклад, повноваження для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності хочуть віддати БЕБ і НАБУ.

А обшуки, зокрема такі, що передбачають тимчасовий доступ до майна і документів бізнесу, пропонується проводити виключно в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що пропозиція Кабміну є псевдореформою. За його словами, у новому законопроєкті №10439 відсутня норма, яка передбачала б перезавантаження БЕБ

"Навпаки, законопроєкт цементує систему і людей від ОП, які зараз призначені в БЕБ. Перезавантаження перенесено на рік після війни. Навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або маніпулювати. Законопроєкт прямо порушує зобов'язання перед МВФ, ЄС і G7, тобто ухвалення в такому вигляді одразу призведе до зупинки фінансування", — сказано в його повідомленні.

Водночас, як зазначив депутат, у законопроєкті №10440 були проігноровані всі пропозиції підприємців, які допомогли б позбавити бізнес від тиску.

"Усе, з чим виходили бізнес-асоціації, громадськість і окремі народні депутати, у цьому законі не враховано", — наголосив Железняк.

Як пояснив він, у документі не враховано таких пропозицій:

врегулювати умови підслідності та відповідальність за її порушення;

заборонити оперативним підрозділам СБУ втручатися в роботу БЕБ;

врегулювати повернення арештованого майна і взагалі арештів;

питання обшуків;

посилити якості судового контролю;

Реформа Бюро економічної безпеки: деталі

Законопроєкт №9080, у якому було описано реформу БЕБ, з'явився на сайті парламенту ще в березні 2023 року. Планувалося, зокрема, що буде змінено всю конкурсну процедуру, яку зроблять схожою на процедуру обрання голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Після змін у комісії буде дев'ять членів:

два від Ради національної безпеки і оборони (РНБО);

два — від Кабміну України;

п'ять — від міжнародних організацій, які брали участь у проведенні реформ в Україні в економічній та антикорупційній сфері.

А підставою для звільнення директора БЕБ буде негативний висновок зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) про діяльність бюро.

Зазначимо, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв про повне перезавантаження Бюро економічної безпеки ще до кінця 2023 року.