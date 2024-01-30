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Підстанція спалахнула після ударів ЗС РФ: у Міненерго пояснили, чи будуть відключення світла

Олена Бурдейна
Фото: Getty Images | Енергетики відновлюють роботу підстанцій після удару РФ (ілюстративне фото)

Росіяни цілеспрямовано намагались пошкодити енергетичний інфраструктурний об'єкт біля Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, яка вплинула на роботу місцевого підприємства.

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе ЗС РФ у Дніпропетровській області спалахнула електрична підстанція. Також є руйнування у Чернігівській області. Станом на 30 січня українській енергетичній системі блекаут не загрожує. Про ситуацію з електропостачанням на сторінці Facebook розповіла пресслужба Міністерства енергетики України.

Пресслужба Міненерго наголосила, що в енергетичній системі немає дефіциту потужності. Потреби українців вдається покривати за рахунок власної генерації та шляхом закупівлі електроенергії за кордоном. Крім того, у резерв виведено п'ять теплових електростанцій — їх будуть вмикати, якщо виникне потреба.

У дописі вказали, що внаслідок російського удару пошкоджено електричну підстанцію, розташовану у Дніпропетровській області неподалік від деякого промислового підприємства. Наслідки удару — пожежа на підстанції, а на підприємстві порушився технологічний процес.

Ще одна атака РФ була спрямована на Чернігівщину — без електропостачання залишилось близько 800 родин у Семенівській громаді. Також бойові дії пошкодили систему розподілу у Костянтинівці у Донецькій області, внаслідок чого сталось аварійне відключення підстанції та споживачів.

В Україні не будуть відключати побутових споживачів, пояснили в Міненерго. При цьому застерігають ощадливо користуватись електроенергією у пікові періоди споживання: 10:00-12:00 та 17:00-19:00 год.

"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", — ідеться у дописі пресслужби.

Нічний удар РФ — деталі

В ніч з 29 на 30 січня росіяни атакували українців 35 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами С-300, — розповіли на сторінці Facebook Повітряні сили ЗСУ. Вказується, що БПЛА летіли у напрямку південних, центральних та північно-східних областей та цілились в "інфраструктуру паливно-енергетичного сектору". Обласні військові адміністрації повідомили про пошкодження, руйнування та жертви російського удару. Наприклад, у Київській області ЗС РФ атакували промислове підприємство — сталось загоряння на території. На Дніпропетровщині під удар потрапили споруди на території Криворізької громади. Сили ППО збили один "шахед", а інший влучив у інфраструктурний об'єкт.

Речник Повітряного командування Юрій Ігнат пояснив, чому вдалось збити лише 15 дронів з 35 запущених. З його слів, ворог змінив тактику — тепер цими пристроями атакують і прифронтові території, тому силам ППО потрібно переорієнтуватись.

Нагадуємо, командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про роботу сил ППО на півночі: бійцям вдалось збити ракету Х-101, використавши нестандартну зброю. Тим часом 30 січня речник українського командування Андрій Ковальов повідомив, що українці збили російський літак Су-34, який літав над Луганщиною.