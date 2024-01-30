Підстанція спалахнула після ударів ЗС РФ: у Міненерго пояснили, чи будуть відключення світла

Росіяни цілеспрямовано намагались пошкодити енергетичний інфраструктурний об'єкт біля Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, яка вплинула на роботу місцевого підприємства.

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе ЗС РФ у Дніпропетровській області спалахнула електрична підстанція. Також є руйнування у Чернігівській області. Станом на 30 січня українській енергетичній системі блекаут не загрожує. Про ситуацію з електропостачанням на сторінці Facebook розповіла пресслужба Міністерства енергетики України.

Пресслужба Міненерго наголосила, що в енергетичній системі немає дефіциту потужності. Потреби українців вдається покривати за рахунок власної генерації та шляхом закупівлі електроенергії за кордоном. Крім того, у резерв виведено п'ять теплових електростанцій — їх будуть вмикати, якщо виникне потреба.

У дописі вказали, що внаслідок російського удару пошкоджено електричну підстанцію, розташовану у Дніпропетровській області неподалік від деякого промислового підприємства. Наслідки удару — пожежа на підстанції, а на підприємстві порушився технологічний процес.

Ще одна атака РФ була спрямована на Чернігівщину — без електропостачання залишилось близько 800 родин у Семенівській громаді. Також бойові дії пошкодили систему розподілу у Костянтинівці у Донецькій області, внаслідок чого сталось аварійне відключення підстанції та споживачів.

В Україні не будуть відключати побутових споживачів, пояснили в Міненерго. При цьому застерігають ощадливо користуватись електроенергією у пікові періоди споживання: 10:00-12:00 та 17:00-19:00 год.

"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", — ідеться у дописі пресслужби.

Нічний удар РФ — деталі

В ніч з 29 на 30 січня росіяни атакували українців 35 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами С-300, — розповіли на сторінці Facebook Повітряні сили ЗСУ. Вказується, що БПЛА летіли у напрямку південних, центральних та північно-східних областей та цілились в "інфраструктуру паливно-енергетичного сектору". Обласні військові адміністрації повідомили про пошкодження, руйнування та жертви російського удару. Наприклад, у Київській області ЗС РФ атакували промислове підприємство — сталось загоряння на території. На Дніпропетровщині під удар потрапили споруди на території Криворізької громади. Сили ППО збили один "шахед", а інший влучив у інфраструктурний об'єкт.

Речник Повітряного командування Юрій Ігнат пояснив, чому вдалось збити лише 15 дронів з 35 запущених. З його слів, ворог змінив тактику — тепер цими пристроями атакують і прифронтові території, тому силам ППО потрібно переорієнтуватись.

Нагадуємо, командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про роботу сил ППО на півночі: бійцям вдалось збити ракету Х-101, використавши нестандартну зброю. Тим часом 30 січня речник українського командування Андрій Ковальов повідомив, що українці збили російський літак Су-34, який літав над Луганщиною.