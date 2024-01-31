До повномасштабного вторгнення лідером за продажем земельних ділянок та однією з найпривабливіших областей в Україні була Харківська, на другому місці — Кіровоградська, потім Черкаська, Київська, Чернігівська області. Наразі ситуація суттєво змінилася.

Гектар української землі коштує приблизно 37 тисяч гривень за гектар. Про це свідчить держаналітика, на яку посилається Opendatabot. Проте, із отриманням юридичними особами доступу до ринку землі, не виключено, що ціна на землю від моменту відкриття ринку, як і прогнозувалося у довоєнний час, у деяких регіонах зросте. Про ціни ділянок і процедуру купівлі-продажу землі в Україні покроково розповідали адвокати у матеріалі Фокусу "До 10 тисяч га "в одні руки": в Україні стартував другий етап відкриття ринку землі".

Згідно з даними Opendatabot, попри те, що земля за весь час роботи ринку коштує приблизно 37 тисяч гривень за гектар, перший місяць після її поновлення у травні 2022 року ціни сягали 43 тисяч гривень за гектар.

"Найвища ціна за 1 га — у центральній частині країни, адже там традиційно найродючіші землі", — йдеться у джерелі.

Зазначимо, що у період до повномасштабної війни, 2021 року, середня вартість паїв становила 38 тисяч гривень за гектар, у 2022 році — 38 тисяч гривень за гектар, а у травні 2023-го, за неповні п’ять місяців роботи ринку землі, перевищували 55 тисяч гривень за гектар. Про це у своїй колонці на "Економічній правді" 2023-го писав заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Про ціни ділянок і процедуру купівлі-продажу землі в Україні Фото: slavdelo.dn.ua

"Наприклад, на Львівщині нині середня вартість за 1 га складає 163 тисяч гривень, водночас у областях, наближених до лінії фронту, таких як Херсонська, ціна не змінилася і складає 23 тисяч гривень за гектар", — інформував у травні 2023 року Башлик.

Тут варто розуміти, що ані мінімальна, ані максимальна ціна не відображають цілісної картини на ринку земель зараз через вплив багатьох факторів: місця розташування ділянки, зокрема, близькість чи віддаленість до прифронтових територій.

"Змінилася географія ринку землі, зросла ціна, але попит, попри все, продовжує зростати. Це відбувається з кількох причин: внаслідок переміщених підприємств, через заміновані території, адже господарствам із зон, де щільність забруднення зависока, іноді вигідніше інвестувати в землю в іншому регіоні, ніж розмінувати власні масиви для відновлення виробництва", — зазначав Денис Башлик.

Середня вартість землі за даними Опендатабот Фото: Опендатабот

До великої війни, за його словами, лідером за продажем земельних ділянок та однією з найпривабливіших областей була Харківська, на другому місці — Кіровоградська, потім Черкаська, Київська, Чернігівська області. Але через близькість фронту, а ще й тому, що у деяких регіонах відключені реєстри, ці землі випали з пріоритетних областей для купівлі-продажу. На сьогодні лідерами є Вінницька, Львівська, Хмельницька, Тернопільська та Сумська області.

Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько додає, що ціни на землю відрізняються не лише в різних регіонах, а навіть серед сусідів в одному регіоні.

"Так, наприклад, близьке розташування до території ведення бойових дій зменшує її ціну, як і пошкоджений верхній шар ґрунту і його засмічення мінами та іншими небезпечними предметами чи ракетним паливом або іншими сполуками. Ціна землі не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку, але це не є ринковою ціною землі, адже земельна ділянка може мати ще й експертну грошову оцінку, яка ї визначає саме її ринкову вартість. Її визначає спеціальний експерт з питань оцінки земельної ділянки і фіксує у спеціальному звіті. Тобто НГО — це лише мінімальна сума для продажу землі, але власник, звичайно, може поставити більше, враховуючи оцінку експерта. НГО визначається на підставі рішення Кабміну або місцевої ради. Технічну документацію з НГО землі затверджує місцева рада", — зазначає адвокат.

Нагадаємо, ринок землі в Україні працює попри війну. Ба більше, експерти вважають, що вже за кілька місяців купувати земельні ділянки в Україні будуть ще активніше.