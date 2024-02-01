ЄС надає Україні 50 мільярдів євро: коли уряд отримає гроші та як їх витратить

Гроші Європейський Союз надаватиме за проведення низки реформ. Впродовж 2024 року українська влада розраховує отримати 18 мільярдів євро.

Європейська рада 1 лютого 2024 року підтримала план за програмою Ukraine Facility щодо надання Україні економічної допомоги, розмір якої складає 50 мільярдів євро. Значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд направить до бюджету, щоби профінансувати бюджетний дефіцит. Про це 1 лютого написав у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль пояснив, як Україна планує витрачати 50 мільярдів євро від ЄС Фото: Скріншот

Прем'єр також зазначив, що в рамках ще одного компонента програми буде створено спеціальний інвестиційний інструмент, за допомогою якого Україна покриватиме ризики у пріоритетних секторах.

"Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", — пояснив глава уряду.

Гроші ЄС для України: як витрачатимуть фінансову допомогу

Допомога Україні надаватиметься протягом чотирьох років, тобто до 2027 року. Гроші виділятимуться як у вигляді кредитів, так і безповоротних грантів. Однак, як зауважив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, Євросоюз надаватиме кошти за виконання Україною певних умов. Наприклад, щоби отримати певну суму грошей, українській владі потрібно буде прийняти якийсь конкретний закон.

"Сам план буде на чотири роки, до кінця 2027-го. І в кожен квартал, з 2024 по 2027 роки, він матиме умовний перелік кроків, за якими будуть виділятися гроші", — йдеться у повідомленні депутата.

Він також додав, що велика частина бюджету програми Ukrainian Facility, а саме 39 мільйонів євро, призначена саме для України.

"Ще вісім мільярдів євро — "Інвестиційний фонд" та три мільярди — "Технічна та адмін.підтримка" (компенсація ставки кредитної). Ці 39 мільярдів євро — це як макрофінансова допомога (в бюджет). Умовно, як транш МВФ", — написав Ярослав Железняк.

Він також додав, що 18 мільярдів євро від Євросоюзу Україна сподівається отримати впродовж 2024 року.

Тим часом міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що програму Ukraine Facility Європейський парламент має затвердити наприкінці лютого. Перший транш наша країна отримає вже навесні.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні", — сказала вона.

Фінансова допомога: хто ще надав Україні грошову підтримку

Серед усіх союзників фінансову підтримку Україні, крім Європейського Союзу, надав ще японський уряд в рамках проєкту Світового банку. Так, 31 січня у Міністерстві фінансів повідомили, що 390 мільйонів доларів вже надійшли до держбюджету нашої держави.

Як пояснили у відомстві, фінансова допомога складається з двох частин. Перша — це грантові кошти на суму 89,8 мільйона доларів у межах проєкту з відновлення сільського господарства. А друга частина — це позика обсягом $300 млн у межах проєкту, яку профінансує позикою Світовий банк. Для цього з Цільового фонду виділили 1,2 мільярда доларів.

Україна також очікує отримати фінансову підтримку з боку США, однак надання грошової допомоги затримується, оскільки Палата представників Конгресу вже пів року не може погодити питання щодо виділення Україні пакету допомоги розміром 61 мільярда доларів.

До слова, раніше, директор ЦРУ Вільям Бернс опублікував статтю, у якій запропонував деяким американським політикам відкласти суперечки та проголосувати за виділення допомоги Україні.