В Україні точаться дискусії навколо питання готівкових розрахунків, адже, на думку податківців, готівка – це спосіб вивести кошти "в тінь". Фокус спитав у експерта, як регулюється питання кеш-розрахунків та чи можна очікувати на зміни в цій сфері.

Засадничими нормативно-правовими актами в сфері регулювання розрахунків є Закон України "Про валюту та валютні операції" та Закон України "Про платіжні послуги". В частині регулювання готівкових розрахунків основним є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017 року. Про це Фокусу розповів Олександр Руденко, радник юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

"Положення №148 регулює питання готівкових розрахунків юридичними особами, ФОПами та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Одночасно Положення №148 врегульовує питання проведення готівкових операцій відповідними суб’єктами господарювання із фізичними особами при здійсненні господарської діяльності", — пояснив експерт.

За порушення – штраф: які санкції передбачені для бізнесу

Максимальна сума для оплати готівкою в Україні складає наразі 50 тисяч гривень, проте відомо, що компанії можуть приймати розрахунки і за дорожчі за цей ліміт товари готівкою. Проте за умови виявлення податківцями такого порушення бізнес має сплатити штраф.

"За загальним правилом, за порушення встановлених порогів готівкових розрахунків між двома суб’єктами, органами Державної податкової служби може бути притягнуто посадову особу юридичної особи або ФОПа до адміністративної відповідальності за ст. 163-15 КУпАП, а саме накладено адмінштраф: від 1700 грн до 3400 грн за кожне перше правопорушення та від 8500 грн до 17 000 грн за кожен повторний проступок протягом року", — пояснив Олександр Руденко.

Він також зазначив, що накладення таких штрафів на іншого учасника такого порушення – фізичну особу – навряд вийде, оскільки КУпАП не визначає фізичних осіб, як суб’єктів відповідальності, а органи Державної податкової служби не мають відповідних повноважень. На думку експерта, касова дисципліна та дотримання платіжних правил – це, в першу чергу, зона відповідальності підприємців.

Податкова може виявити порушення розрахунків під час перевірки Фото: Анна Кудрик (колаж)

"Не втрачаємо надію, що з невідворотним поступовим впровадженням РРО для все більшого кола підприємців (ФОПів, зокрема) та системним усуненням можливостей для вільного обігу товарів так званого "сірого імпорту", неухильне дотримання правил готівкових розрахунків стане нормою, як для підприємців, так і для їх клієнтів", — зазначає Олександр Руденко.

Не так, як в ЄС: чому в Україні низький ліміт готівкових операцій та чи буде він збільшений

У деяких країнах ЕС ліміт на готівкові розрахунки складає 3 тисячі євро, а у таких країнах, як, наприклад, Німеччина, ліміту на кеш-оплату немає взагалі. Тим часом, в Євросоюзі планують встановити загальний ліміт для країн на рівні 10 тис. євро. Чи вплине це на Україну, яка за своїм законодавством поступово наближається до діючих у ЄС норм та правил?

"Конкретні обсяги лімітів чи обмежень для внутрішнього платіжного ринку України в майбутньому не може ставитись в пряме і беззастережне порівняння із якоюсь країною ЄС – це має бути водночас комплексне та ситуативне рішення, яке буде працювати саме для України як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні окремих підприємств та родин. Будь-які нововведення, зокрема в частині готівкових розрахунків, мають бути не лише комплексом з обмежень або заборон, але так само і системою стимулів та заохочень для цілей забезпечення економічного зростання, оскільки історично в Україні саме сфера готівкового обігу зазвичай дуже чутлива до економічних коливань", — зауважив Олександр Руденко.

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На його думку, перегляд максимального ліміту для готівкових розрахунків в Україні найближчим часом малоймовірний. "З одного боку, зниження ліміту не на часі, оскільки виклики воєнного стану потребують збереження можливостей для розрахунків готівкою за товари та послуги першої необхідності, а з іншого — відносна інфляційна стабільність та відсутність істотних валютних коливань виключають необхідність підвищення готівкового ліміту в терміновому порядку", — вважає експерт.

Нагадаємо, в ухваленій урядом Нацстратегії доходів до 2030 року йдеться, що протягом перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку (відсотки від обсягу отриманого доходу) для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватися до значення яке буде еквівалентним розміру звичайної ставки податку ПнП (18% від обсягу прибутку до оподаткування), передбаченої Податковим кодексом України.

Також Фокус писав, що в Україні все ще популярна купівля валюти для заощаджень, причому, купують українці як готівкові долари та євро, так і безготівкові — на власні валютні картки