Водіям приготуватися: як і чому подорожчає бензин у 2024 році

У Національному банку України вважають, що паливо на внутрішньому ринку за підсумками року подорожчає на понад 13%.

Пальге в Україні у 2024 році дорожчатиме активніше порівняно з 2023 роком. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку.

Зазначається, що торік на українському паливному ринку ціни піднялися лише на 2,7%. Причина: на світових ринках дешевшала нафта, це компенсувало підвищення податків.

"Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування палива, що діяло до вторгнення", — йдеться в огляді.

Але в Нацбанку зазначають, що навесні 2024-го очікується, що нафта почне дорожчати, а на тлі помірного зниження вартості надалі паливо в Україні подорожчає, як очікується, на 13,2%.

"Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість палива стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", — пояснили в Національному банку.

Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України

Як свідчать дані Консалтингової групи А-95, на які посилається Мінфін, середньозважені ціни за регіонами та операторами практично не змінюються. Так, станом на 1 лютого, 50,74 гривні за літр (ціна не змінилася порівняно з попереднім днем). Решта видів бензину, а також дизельне паливо і газ продаються за такими цінами:

А-95 преміум — 54,23 гривні за літр;

А-92 — 47,01 гривні за літр

Дизельне паливо — 50,82 гривні за літр;

Автогаз — 27,37 гривні за літр.

Водночас за даними Держстату, бензин "А-92" за підсумками 2023 року подешевшав на 0,6%, а ось "А-95" подорожчав на 2,5%. Найбільше для автомобілістів подорожчав скраплений газ майже на 15%.

Нагадаємо, депутат Данило Гетманцев, який очолює податковий комітет Ради, наприкінці 2023 року повідомив, що в Україні тривають дискусії щодо можливого перегляду акцизів на автогаз, щоб уніфікувати їх з акцизами на бензин і дизельне пальне. Також Фокус розповідав, які події у світі можуть вплинути на ціни на бензин в Україні 2024 року.