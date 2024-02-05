Курс гривні на початку лютого укріплюється. Експерти кажуть: усе завдяки Євросоюзу, де ухвалили рішення про виділення Україні 50 млрд доларів.

В минулому місяці на валютному ринку України не було помітного зростання попиту на валюту, що і дозволило регулятору відвести гривню від позначки 38 грн за долар. Проте, як і раніше, на міжбанку попит з боку імпортерів переважає над пропозицією продажу валюти експортерами. А отже, без інтервенцій Нацбанку не обійшлось, і надалі Нацбанк лишається головним продавцем валюти на міжбанку. Про це пише Фокус у статті "Лютневі гойдалки. Чи буде дорожчати долар протягом місяця і яким буде готівковий курс".

Станом на 5 лютого офіційний курс НБУ — 37,57 грн за долар. У банках курс продажу готівкових доларів — у межах 38-38,3 грн за долар.

"Валютні інтервенції НБУ у січні 2024 року склали 2,53 млрд доларів. Останні дні пропозиція валюти суттєво випереджала попит. Компанії активно заводили валюту для виплат податків. НБУ викупопував надлишки пропозиції валюти на міжбанку на суму 16 млн доларів", — розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, 2 лютого зранку гривня суттєво зміцнилася до 37,38 грн за долар в очікуванні європейської допомоги в рамках Ukraine Facility.

"Перший транш з 50 млрд євро очікується вже в березні 2024 на рівні 4,5 млрд євро. До речі, у березні також очікуємо МВФ. Питання допомоги від США досі не визначене", — написав Шевчишин.

Експерти також розповіли, які головні чинники впливатимуть на валютні коливання у лютому 2024 року.

На думку Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства Глобус Банку, у лютому ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох чинників:

Стратегія регулятора на валютному ринку: очікувано дія режиму "керованої гнучкості" на міжбанку триватиме. Тобто слід очікувати певного балансу між попитом і пропозицією, що позначиться на курсових коливаннях. Крім того, обсяг можливих інтервенцій залежно від попиту ймовірно не перевищить 2,5-3 млрд дол.;

Обсяг і графік отримання міжнародної фіндопомоги: головним чином мова йде про допомогу від ЄС на 50 млрд євро, та від США на 61 млрд дол. Згідно з розрахунками урядовців, щомісяця Україна потребує до 3 млрд $ зовнішньої фіндопомоги;

Розвиток експорту: остаточне розв’язання проблеми з блокуванням автокордонів та збільшення обсягів експорту, що збільшать валютні надходження до бюджету;

Економічний розвиток країни;

Ситуація на фронті;

Суспільні настрої, викликані обставинами війни та внутрішньою ситуацією в країні ("ірраціональний чинник"): сукупність факторів та "інформаційний неспокій" здатні розхитати суспільство та спровокувати "напруження" на валютному ринку.

У січні зберігався високий попит на долари, проте надалі цей попит буде падати, кажуть експерти Фото: Facebook / НБУ

Експерти також кажуть про посилення попиту на валюту у лютому та визначальну роль Нацбанку у ситуації з валютними коливаннями. "З одного боку, розблокували кордон польські фермери – це посилить попит з боку імпорту, а з іншого боку, за рахунок допомоги міжнародних партнерів наші валютні резерви збільшилися на кінець року, що дозволяло регулятору діяти активніше. Після новин про виділення допомоги від ЄС можливий більш оптимістичний сценарій для гривні, і ми не побачимо екстремумів курсу, якщо регулятор притримуватиметься своєї стратегії. Будемо спостерігати за діями НБУ – він зараз головний постачальник валюти на ринок", — зауважив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Загалом опитані Фокусом експерти схиляються до думки, що протягом лютого не повинно бути значних коливань курсу, і гривня лишатиметься в коридорі 37-39 гривень за долар.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, чиста купівля валюти за підсумками січня 2024 року становила 1,103 мільярда доларів.

Раніше Фокус писав, що наприкінці 2023 року попит на іноземну валюту в Україні дещо збільшився, проте, на думку заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, цей попит насамперед зумовлений сезонним чинником.