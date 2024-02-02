Якими будуть ціни на цукор у 2024 році: українцям пояснили, чи чекати подорожчання

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, українці щороку споживають у середньому близько мільйона тонн цукру.

В Україні не буде дефіциту цукру у 2024 році, оскільки обсяг запасів цього продукту дають змогу забезпечити не лише внутрішні потреби громадян, а й покрити необхідні обсяги експорту. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Він сказав, що впродовж минулого року та на початку 2024-го підприємства виробили майже 1 мільйон 800 тисяч тонн цукру. Середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року становить 23-24 гривні за кілограм. За словами Висоцького, загалом ситуація на ринку цукру залишається стабільною.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України зазначив, що для внутрішніх потреб українців щороку потрібно до мільйона тонн цукру. Водночас згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, граничний обсяг експорту цукру у 2023/2024 маркетинговому році становить до 650 тисяч тонн.

За які продукти доведеться платити більше у 2024 році

На тлі різкого подорожчання сировини в Україні продовжують додавати в ціні молочні продукти. При цьому очікується, що зростання цін, можливо, зупиниться лише навесні. На той час деякі види продукції подорожчають ще на 5-7%.

Майже всі молочні продукти, які є у споживчому кошику українців, дорожчають на тлі зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо та логістику, підвищення закупівельних цін на сировину та скорочення поголів'я худоби після повномасштабного вторгнення Росії.

Окрім того, основні овочі із так званого борщового набору в Україні вже в середньому зросли на 4-6%. Наприклад:

капуста білокачанна подорожчала до 15 гривень за кг (+6%);

буряк підскочив у ціні до 15,50 гривні (+4%);

морква – до 15 гривень (+6%);

картопля – до 22,50 гривні (+1,5%).

Тим часом нагадаємо, що деякі українці можуть залишитись без роботи у 2024 році. Все тому, що частина підприємств готова скорочувати штати та не набирати на роботу нових співробітників. Також креативний директор Артем Беседа в інтерв'ю Фокусу розповів, як маркетологи дурять українців, коли пропонують їм знижки на продовольчі товари.