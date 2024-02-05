Податок на розкіш в Україні: за які авто доведеться додатково заплатити у 2024 році

Транспортний податок в Україні залежить від розміру мінімальної зарплати. Але, незважаючи на те, що рівень мінімалки у 2024 році збільшився, список автомобілів, за які громадянам потрібно сплатити податки, скоротився.

В українському уряді назвали моделі автомобілів, власникам яких доведеться заплатити транспортний податок у 2024 році. Як повідомляють у Міністерстві економіки, у переліку є 184 моделі таких марок. Цікаво, що у 2023 році в списку було 225 моделей

Відомо, що до переліку увійшли такі марки, як:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rivian;

Tesla.

Які моделі авто підпадають під транспортний податок у 2024 році Які моделі авто підпадають під транспортний податок у 2024 році Які моделі авто підпадають під транспортний податок у 2024 році

Транспортний податок в Україні потрібно платити за автомобілі, які не старші за п'ять років, а їхня вартість — 375 мінімальних зарплат. Порівняно з 1 січня 2023 року рівень мінімальної зарплати зріс із 6,7 тисячі гривень до 7,1 тисячі гривень. Тепер під податок на розкіш підпадають авто вартістю 2 662 500 гривень і більше.

Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована і до 2024 року вона становить 25 тисяч гривень. Платити податок потрібно як фізичним особам, так і юридичним, але оплату вони здійснюють по-різному. Наприклад, юрособи самостійно розраховують податок і розбивають платежі на весь рік.

А от громадянам про те, що потрібно сплатити податок, повідомляє місцева податкова служба. Після отримання сповіщення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перерахувати одразу весь річний платіж, тобто 25 тисяч гривень.

Платникам податків не потрібно додатково шукати інформацію про те, потрібно їм платити транспортний податок чи ні, оскільки за них це робить держава. Так, щороку Мінекономіки публікує перелік марок і моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

Зазначимо також, що з 1 січня в Україні змінилася сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто. Сама сума, як правило, залежить від прожиткового мінімуму і від того, скільки коштує легковий автомобіль (без ПДВ). Так, збір за першу реєстрацію обійдеться автовласникові в такі суми:

3% — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620 гривень);

не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620 гривень); 4% — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не більше 290 розмірів прожиткового мінімуму (499 620 гривень — 878 120 гривень);

5% — якщо вартість авто перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму - понад 878,1 тисячі гривень.

Також нагадаємо, що в Україні влітку 2023 року продали на аукціоні ретро-авто за 100 тисяч доларів.