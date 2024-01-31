Робота ФОП: які податки в лютому потрібно платити підприємцям

На які зміни чекати ФОПам з 1 лютого 2024 року, коли і які податки платити — у матеріалі Фокусу.

Related video

Після того як в Україні збільшилася мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, з'явилися деякі нововведення і для підприємців. Тому Фокус розповідає, які податки мають сплатити ФОПи в лютому 2024 року.

Єдиний податок у лютому 2024 року

Ⅰ група. Рівень ставки єдиного податку (ЄП) становить 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня. У 2024 році податок зріс до 302,8 гривень.

Важливо

Готівкою не дозволено: що чекає на ФОП, якщо перевищено ліміт готівкових розрахунків

II група. Ставка податку залежить від мінімальної зарплати і становить 20% від її розміру. Станом на лютий 2024 року рівень мінімальної зарплати становить 7,1 тисячі гривень. Ставка єдиного податку для другої групи ФОПів — 1 420 гривень на місяць. Ⅰ група та ІІ група підприємців у лютому мають сплатити єдиний податок. Зробити це потрібно до 20 числа.

Також підприємці мають відзвітувати перед державою про сплату єдиного податку. Так, у 2024 році звіт подається за 2023 рік, а термін — до 29 лютого 2024 року.

III група. Тут ставка податку залежить від доходу. Тож, якщо підприємець сплачує податок на додану вартість (ПДЛ) тоді ставка податку буде на рівні 3%, а якщо ні — тоді 5%.

За єдиним податком ФОП III групи потрібно відзвітувати до 9 лютого, а сплатити — до 20 лютого 2024 року.

Єдиний соціальний внесок у 2024 році

Під час воєнного стану і ще рік після його завершення ФОПи можуть не платити єдиний соціальний внесок. Але тоді не зараховуватиметься страховий стаж.

Ставка мінімального внеску — 22% від мінімальної зарплати, тобто в лютому показник буде на рівні 1 562 гривень. ФОПи Ⅰ та I груп мають сплачувати ЄСВ щомісяця. Водночас ФОПи ІІІ групи сплачують ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Звіт з ЄСВ подають щороку і разом із декларацією з єдиного податку. Тож за 2023 рік ФОПи третьої групи мають подати звіт до 9 лютого, разом зі звітом з ЄП.

Податкові перевірки

Цього року податківці планують провести понад 3 тисячі перевірок. Перевірки торкнуться як компаній, так і ФОПів. Так, представники державної податкової служби (ДПС) проводитимуть:

документальні планові перевірки платників податків та Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв нерезидентів;

документальні планові перевірки фізосіб;

документальні планові перевірки платників податків-юросіб з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

При цьому у 2024 році перевірки не торкнуться:

платників єдиного податку I та II груп — до 01 грудня 2024 року,

платників, які перебувають на тимчасово окупованих або територіях, де ведуться бойові дії (з певними винятками).

Важливо

Гільйотина для спрощенки. Як національна стратегія доходів призведе до розквіту корупції

Нагадаємо, уряд ухвалив Національну стратегію доходів до 2030 року, і хоче, зокрема, скасувати реєстрацію ФОПів.