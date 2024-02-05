Українцям виплатять нову фінансову допомогу: як отримати 33 тисячі гривень

Фінансову допомогу можна витратити на започаткування або відновлення економічної діяльності.

В Україні домогосподарства, які постраждали від повномасштабного вторгнення ВС РФ, можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Як повідомили 5 лютого у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, виплати надасть Естонська рада у справах біженців.

Як пояснили у відомстві, фінансова допомога надається в рамках проєкту "Програма екстреної підтримки засобів до існування". Так, субсидії, розмір яких коливається від 23,5 тисячі гривень до 33 тисяч гривень, зможуть отримати мешканці громад:

Широківської та Новомиколаївської у Запорізької області;

Березнегуватської та Казанківської Миколаївської області;

Шевченківської та Слобожанської, що у Харківській області.

Грантову підтримку можна буде витратити на запуск або відновлення наступних видів господарської діяльності:

тваринництво;

виробництво молочної продукції;

птахівництво;

городництво;

бджолярство тощо.

Зазначається, що точний розмір виплат залежатиме від діяльності домогосподарства, яке претендує на фінансову допомогу. Гроші перерахують на вказаний банківський рахунок.

Як зареєструватися

На сайті Естонської Ради у справах біженців вказано, що подати заявку на виплату можна за посиланням. Подану заявку вивчать спеціалісти Ради, які можуть затребувати додаткову інформацію. Лист про це надійде заявнику на електронну пошту, яку він вкаже в онлайн-формі.

"Після фінального підтвердження з Вами зв’яжеться наш фахівець для підписання Грантової угоди, після чого платіж буде здійснено на Ваш банківський рахунок", — йдеться у повідомленні.

Подавати заявки українці можуть до 29 лютого 2024 року.

Українцям у двох областях виплатять майже 11 тисяч гривень

В Україні з 31 січня триває реєстрація на виплату фінансової допомоги, розмір якої складає 10,8 тисячі гривень. Кошти надає громадська організація "Відповідальні громадяни", а виплати можуть отримати жителі двох громад: Кегичівської в Харківській області та Софіївської в Дніпропетровській. На фінансову підтримку можуть розраховувати громадяни та сім'ї які не користувалися фінансовою підтримкою від інших благодійних організацій впродовж трьох останніх місяців.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що в Україні можуть припинити фінансувати пенсійні виплати за рахунок міжнародної допомоги. Таку вимогу озвучили в американському Сенаті.

Також Фокус розповідав, що в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, з яких 2,5 мільйона — отримують щомісячну допомогу.