Першоквітневі тарифи: вода для киян може подорожчати на 34% (скріншот)

За словами фахівців "Київводоканалу", таке підвищення тарифів на воду пояснюється тим, що витрати на послугу зростають, а її реалізація — знижується.

Жителі столиці України з 1 квітня можуть почати платити за воду на понад 34% більше, а з липня — ще на 15%. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Таку пропозицію, яку подало ПрАТ "Київводоканал", планується розглянути у вівторок, 6 лютого.

Судячи з таблиці, що додається, киян очікує підвищення тарифів двічі за три місяці. Фахівці "Київводоканалу" пояснюють таке рішення тим, що витрати на послугу зростають, а її реалізація — знижується. До того ж зростають витрати на електроенергію, реагенти, паливно-мастильні матеріали.

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Зокрема, з 1 квітня 2024 року тариф на централізоване водопостачання побутовим споживачам хочуть встановити на рівні 17,57 грн за 1 куб. м (без ПДВ), а на централізоване водовідведення — 16,41 грн (без ПДВ). Виходить 33,98 грн за 1 куб. м (без ПДВ), або 40,78 з ПДВ.

З 1 липня 2024 року тариф на централізоване водопостачання хочуть підняти до 21,42 грн за 1 куб. м (без ПДВ), на централізоване водовідведення — до 17,66 грн (без ПДВ). Виходить 39,08 грн (без ПДВ), або 46,9 грн із ПДВ.

Зараз тариф на водопостачання в Києві становить 16,164 грн, а водовідведення — 14,220 грн. Разом із ПДВ виходить 30,384 грн. Відтак вартість з 1 квітня може зрости на 34,2%, а з 1 липня — ще на 15%.

Фокус писав, що тарифи на газ для побутових споживачів зафіксовані в Україні щонайменше до кінця опалювального сезону 2023/24.

Нагадаємо, що 29 січня народний депутат із комітету з питань енергетики Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що до вересня 2024 року чиновники підвищать тарифи на електропостачання для населення.