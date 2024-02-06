Країни ЄС побоюються російської помсти й кібератак після заморожування активів РФ, — ЗМІ

У ЄС занепокоєні тим, що Росія подасть велику кількість апеляцій проти Euroclear. У цьому бельгійському фінансовому депозитарії зберігається переважна більшість російських резервів у Європі.

Столиці ЄС побоюються російської помсти й кібератак після заморожування активів РФ, які будуть спрямовані для України. Про це повідомляє Politico.

Держави G7 розглядають пропозицію використовувати ці активи як заставу для банківських позик. Завдяки їм відбуватиметься фінансування відновлення України. За словами чиновників, залучених до процесу, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни проти України, ці кошти будуть конфісковані.

Потенційні кібератаки на західні країни, як інформує видання, є ризиком для багатьох у разі повномасштабної конфіскації російських заморожених активів. Кілька європейських чиновників, які брали участь у дискусіях, висловили думку про те, що це може викликати негативну реакцію на європейські активи в Росії. Таке застереження доповнюється попередженнями про те, що відповідні дії можуть заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів.

У Європі побоюються, що Москва може помститися, подавши шквал апеляцій проти Euroclear. У цьому бельгійському фінансовому депозитарії зберігається переважна більшість російських резервів у Європі.

Конфіскація активів Росії для України

Міністри закордонних справ ЄС, як повідомила 23 січня агенція Bloomberg, погодилися дати старт запровадження податку на непередбачені прибутки від заморожених активів РФ. Цей план можуть обговорити з послами країн-членів блоку. Союзники України в цілому погодилися з тим, що Росія має заплатити за збитки, завдані війною. ЄС, країни "Великої сімки" й Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у формі цінних паперів і готівки.

Як зазначили в МЗС України, рішення стосовно конфіскації російських активів буде ухвалено 2024 року. За словами керівника відомства Дмитра Кулеби, рішення щодо заморожених активів противника може бути ухвалене частинами, а не комплексно, однак перші результати мають бути найближчим часом. Динаміка дискусій висока.

Нагадаємо, у Китаї 5 лютого натякнули, що проти конфіскації резервів РФ для України, і назвали наслідки для Заходу. Тлумачення та зміни законів і правил у сфері фінансів, як повідомляє газета Global Times, може підірвати довіру інвестиції в державні облігації, такі як Державний борг США, який вважався безпечною сферою.