Пільги на оплату комуналки: яким має бути розмір доходу сім'ї у 2024 році

Як зазначили в Пенсійному фонді, в Україні із січня 2024 року змінився показник соціальної пільги.

Деякі українці можуть користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, які нормативи для надання пільг діятимуть у 2024 році.

Права на пільги у 2024 році: як змінилися нормативи у 2024 році

Для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї. За правилами, дохід у розрахунку на одну особу за попередні півроку не може бути вищим за дохід, який дає змогу сім'ї користуватися податковою соціальною пільгою.

Зазначається, що з січня 2024 року показник соціальної пільги зазнав змін. Тепер він становить 4,24 тисячі гривень.

Розмір податкової пільги розраховують так: місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня звітного року множать на 1,4 і округлюють до 10 гривень.

Хто з українців може оформити пільги

Пільгу на оплату послуг ЖКГ, на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надають у розмірі 100%, 50% і 25% знижки.

Користуватися такими пільгами можуть:

українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени родини;

працівники сфери культури та пенсіонери-освітяни із сільської місцевості;

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

дружина/чоловік померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

сім'ї з дітьми з інвалідністю;

учасники війни;

діти війни.

Як оформити пільгу на оплату послуг ЖКГ: алгоритм

Пільги оформляють на сайті Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

підготувати сканкопії всіх документів (виписку з акта МСЕК про групу інвалідності, висновок лікарсько-консультативної комісії відповідного зразка тощо).

відкрити портал Пенсійного фонду та авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису.

на панелі ліворуч обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та погодитися на отримання інформації дистанційно.

обрати розділ для подання заяви. Якщо дані про пільговика вже є є в Реєстрі, то потрібно обрати пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" (перейти до пункту №7), якщо ні — то обрати пункт "Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги" (пункт № 5).

у пункті для внесення даних про заявника на пільгу ("Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги"), заповнити відповідні пункти анкети — ПІБ, дату народження, ідентифікаційний код;.

завантажити скан-копії відповідних документів, погодитися на обробку персональних даних та сформувати заяву.

обрати пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" та заповнити заяву про надання пільги. При цьому зазначаються паспортні дані, підстави для оформлення пільги, адреса тощо.

повідомити деталі щодо отримання послуг ЖКГ, інформацію про доходи та витрати, про мешканців домогосподарства.

перевірити дані та сформувати заяву.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, чим субсидія відрізняється від пільги. Річ у тім, що житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і пільга на оплату житлово-комунальних послуг — це два різні види виплат.