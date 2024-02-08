На півмільйона кубометрів газу на добу більше: в Україні запрацювали дві нові свердловини

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, збільшення українського видобутку дуже важливе для зміцнення енергетичної незалежності.

25 січня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна, можливо, вже з 2024 року почне самостійно забезпечувати потреби населення і промисловості в газі. І, схоже, наша країна поступово наближається до виконання цього плану. Так, компанія "Укргазвидобування", яка є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз", прозвітувала про відкриття двох газових свердловин із початковим видобутком у 550 тисяч кубометрів "блакитного палива" на добу. Про це повідомляє "Нафтогаз України".

Зазначається, що газ видобуватимуть із нових родовищ.

"Цього тижня Укргазвидобування запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах", — ідеться в заяві.

У компанії додали, що протягом 2023 року "Укргазвидобування" запустила 86 нових свердловин.

"У 2024 році ми продовжимо цю тенденцію, адже збільшення українського видобутку дуже важливе для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості країни", сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Видобуток газу в Україні: деталі

Наприкінці минулого року голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна, незважаючи на війну, почала видобувати більше природного газу. Завдяки цьому наша країна вперше в історії вирішила не імпортувати газ, щоб запастися ресурсом на осінньо-зимовий період.

За даними "Нафтогазу", протягом 2023 року в Україні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Найпотужнішу свердловину запущено у квітні. Дебіт цієї свердловини перебуває на рівні 580 тисяч кубометрів газу на добу . Зазначалося, що це найкращий результат річного видобутку з нових свердловин з 2002 року.

Також нагадаємо, що компанія "Укрнафта" розпочала підготовчі роботи на майданчику новонаклонно-направленої свердловини. Як розповів директор компанії Сергій Корецький, видобуток нафти тут, як очікується, становитиме — 26,5 тонни на добу.

"Буріння заплановано з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладень нижнього карбону і подальшої його експлуатації", — заявив він.

Раніше Фокус розповідав, скільки запасів газу залишилося в українських газосховищах і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону.