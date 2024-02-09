Влада Польщі анонсувала нові обмеження проти України із закриттям кордонів: що відомо

За словами заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака, Варшава хоче запровадити обмеження на імпорт українського цукру, замороженої малини та яблучного концентрату.

Польща має намір запровадити "дуже великі" обмеження на ввезення української продукції. І вже веде переговори з Києвом. Про це заявив у п'ятницю, 9 лютого, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі польського радіо RMF24.

"Якби це залежало від мене, і я це також висловив прем'єр-міністру Дональду Туску, я якнайшвидше ввів би обмеження на імпорт цукру, замороженої малини та яблучного концентрату", – сказав польський урядовець.

Колодзейчак також заявив, що працюватиме над закриттям кордону з Україною та виступив з ініціативою введення в ЄС щонайменше 8% ПДВ на продукти харчування, що імпортуються з України. І висловив підтримку фермерським протестам, які тривають у Польщі. Він нагадав, що аграрії виходять на акції не лише в його країні, але й в усій Європі.

"Фермери вже кілька років тому в Польщі говорили, що "Європейський зелений курс", чи відкриття кордону з Україною буде кінцем нашого сільського господарства. У мене точно така ж думка", — наголосив Колодзейчак.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери відновили блокаду низки пунктів пропуску на кордоні з Україною. Аграрії виступають проти "неконтрольованого імпорту сільськогосподарської продукції з України". Попередньо, акція триватиме місяць.