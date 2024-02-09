Жодного руху в обидва боки: польські протестувальники заблокували кордон із Україною (відео)

За даними Держмитслужби України, польські фермери також заявили про намір блокувати перевантаження продовольства із залізниці на вантажівки в пункті пропуску "Хрубешув — Володимир-Волинський".

Польські фермери продовжують блокувати державний кордон із Україною, і руху будь-якого транспорту немає в жоден бік. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він повідомив, що відбувається на пропускному пункті. Актуальну інформацію станом на 13:30 можна побачити на скрині із сайту "єЧерга".

Фото: Скріншот

Західне регіональне управління ДПСУ зазначило станом на 12:30, що протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу й 1 легковому автомобілю за годину.

"Водночас (вони. — Ред.) надають змогу водіям автобусів і легковиків на власний розсуд і ризик оминати місце протесту об'їздною дорогою", — зауважили українські прикордонники та порекомендували водіям за можливості спланувати маршрут через інші пункти пропуску.

За даними ДПСУ, після 11:00 за київським часом близько 200 осіб і 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску "Гребенне". Протестувальники налаштовані пропускати по 2 вантажні автомобілі за годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту й автобусів не обмежуватиметься.

"Після 11:30 (київський час) також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ". Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін", — повідомляє Західне управління.

За словами Демченка, блокування кордону може продовжуватися до початку березня. Він додав, що, за інформацією від польських колег, також мають розпочатися дії з блокування ще двох напрямків — "Угринів" і "Устилуг".

"Але ці дії начебто мають відбутися з 12 лютого. Щодо інших напрямків офіційного підтвердження від польських колег ми не маємо", — зазначив Демченко.

Станом на 13:00 польські фермери заявили ще про намір блокувати перевантаження українського продовольства із залізниці на вантажівки в пункті пропуску "Грубешів — Володимир-Волинський", передає Держмитслужба України. Страйкарі також хочуть заборонити перевезення цих вантажів на термінали станції "Грубешів".

Блокада українського кордону

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон із Україною. В межах угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів із України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак 9 лютого заявив, що працюватиме над закриттям кордону з Україною та виступив з ініціативою введення в ЄС щонайменше 8% ПДВ на продукти харчування, що імпортуються з України. І висловив підтримку фермерським протестам, які тривають у Польщі.