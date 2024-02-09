"Потрібна повна блокада": польський міністр не виключив припинення імпорту з України

На Польщу та інші прикордонні країни, як вважає Чеслав Секерський, найбільше вплинуло рішення ЄС лібералізувати торгівлю, коли той відкрив надходження товарів з України без мит та квот.

Чеслав Секерський, міністр сільського господарства Польщі, вважає, що в окремих галузях стосовно імпорту з України потрібна повна блокада, як у випадку з зерновими. В ефірі Польського радіо він висловив свою думку.

З його слів, протести фермерів проти напливу українських товарів є виправданими. Відповідні заявки щодо квот на продукцію надіслані в Єврокомісію.

"Може знадобитися щодо цукру та м’ясі птиці – аналізуємо", – пояснив він.

Польський міністр підтвердив інформацію про те, що вже тривають двосторонні перемовини з Україною. Варшава має намір встановити певні суми та обсяги продукції, аби її контролювати.

"Якщо продукту забагато, то блокада буде", – заявив посадовець.

Як пояснив Секерський, на Польщу та інші прикордонні країни найбільше вплинуло рішення ЄС лібералізувати торгівлю, коли ЄС відкрив для надходження товарів з України, без мит та квот. З його слів, це мала бути форма допомоги Україні.

"Ми розуміємо допомогу, поляки її надали дуже рішуче і від щирого серця", – висловився міністр.

Протести польських фермерів та блокада кордону з Україною

Поляки 9 лютого знову заблокували пункт пропуску "Шегині". Представник відомства Андрій Демченко попередив, що під'їзний пункт до кордону заблокували близько 100 осіб і майже 50 транспортних засобів. Протести на КПП можуть тривати до початку березня.

Він наголосив, що на практиці твердження про те, що дії спрямовані виключно на блокування вантажівок, є хибним. Наразі рух для всіх видів транспорту заблоковано на цій ділянці.

Нагадаємо, 5 грудня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що через блокування перевізниками Польщі трьох пропускних пунктів на кордоні з Україною держбюджет лише за листопад втратив 9,3 мільярда гривень митних платежів.