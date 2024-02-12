Фокус розповідає, які гранти від ЄС та США доступні для середнього та малого бізнесу, умови отримання грошової допомоги та дедлайни подання заявок.

Українські фермери, аграрії, ФОП у сфері IT та логістики можуть отримати міжнародні гранти на розвиток власної справи, адже можливості для безповоротної допомоги від іноземних організацій удосконалюються. Фокус дослідив цікаві проєкти та конкурси для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у матеріалі "Українцям пропонують мільйони. Як і скільки можна отримати за грантовою програмою".

Так, есперти розповіли виданню, що в Україні розширили можливості для використання грантових коштів, зменшили кількість документів, що необхідно надати банку для підтвердження витрат, до того ж скасували граничні суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв.

Як зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо, після того, як Євросоюз надав Україні пакет допомоги в розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки, відкривається 8 млрд євро додаткового de-risking для всіх міжнародних організацій для реалізації проєктів в Україні.

Фермери, ФОПи можуть отримати гранти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID

Гранти для ФОП від Євросоюзу та США

Фермери, логістичні стартапи, представники дрібного, малого і середнього бізнесу можуть отримати гранти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Європейської ради з інновацій European Innovation Council та інших на суму від 3 тисяч до 2 млн доларів на реалізацію різних програм.

Фокус зацікавили наступні конкурси грантів.

USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" спільно із Мінекономіки України

Грантова програма для середніх та великих підприємств фінансує на загальну суму 15 млн доларів. Один бізнес зможе отримати грант від 250 тисяч до 2 млн доларів.

У конкурсі можуть взяти участь підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річних продажів на рівні 8 млн доларів у гривневому еквіваленті.

Зверніть увагу, одним із критеріїв оцінки концепцій буде кількість створених робочих місць.

Термін подання концепцій — не пізніше 29 лютого 2024 року. Очікується, що вони будуть втілені впродовж 12-24 місяців.

Грант на 10 тисяч євро можна отримати у сфері логістики та транспортних послуг Фото: pexels.com

Грант на 10 тисяч євро за програмою EU4Business

100 грантів по 10 тис. євро надають ЄС та уряд Німеччини українським мікро-, малим та середнім підприємствам з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом. Кошти виділяють для відновлення, розвитку та стійкості.

Взяти участь у конкурсі можуть представники малого та середнього бізнесу, що працюють у сферах переробки, креативних індустрій, логістики та транспорту тощо.

Подати заявку на отримання гранту можна до 11 лютого 2024 року.

EIT Urban Mobility для малих і середніх підприємств

У рамках програми ЄС щодо розширення ринку малого та середнього бізнесу кожен отримувач гранту отримає 59 500 євро.

Грантами хочуть підтримати МСП у встановленні ділових та комерційних відносин з постачальниками транспортних послуг, містами та міською владою, які зазвичай мають високі вимоги до закупівель та відповідності, що де-факто виключає МСП з числа тих, хто може запропонувати рішення для викликів у сфері міської мобільності.

Подати заявку на конкурс можна до 19 лютого 2024 року.

Гранти "Seeds of Bravery" для стартапів

Європейська Комісія оголосила, що проєкт Європейської інноваційної ради (ЕІС), в межах якого виділять 20 млн євро на підтримку української інноваційної спільноти, буде реалізовувати консорціум партнерів під назвою Seeds of Bravery (UASEED). Одним із ключових учасників консорціуму, який об’єднує 22 учасників, є Український фонд стартапів (USF).

Програма надає 5 видів підтримки у таких галузях, як "бізнес та інноваційні послуги", "інноваційне підприємництво","інкубатори глибоких технологій", "відбудова України", "масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій".

Подати заявку можна до 23 березня 2024 року.

Нагадаємо, Європейська рада підтримала план за програмою Ukraine Facility щодо надання Україні економічної допомоги, розмір якої становить 50 млрд євро. Значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати його дефіцит.