Якщо допомоги від США не буде: українцям пояснили, де знайдуть гроші на соцвиплати

Як пояснив радник президента Олег Устенко, соціальні виплати — пріоритет у державному бюджеті, тож скорочувати чи припиняти їх надання громадянам уряд не планує.

Якщо Європейська рада ще 1 лютого підтримала план у рамках програми Ukraine Facility і погодилася надати Україні фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро, то у США поки що не узгодили економічну та військову підтримку для нашої країни. В українському бюджеті поки що є кошти для того, щоб забезпечувати населення зарплатами та соціальними виплатами. Утім, навіть якщо ситуація за допомогою США буде критичною, уряд не стане скорочувати або припиняти соцвиплати українцям громадянам. Про це заявив в ефірі телемарафону радник президента Олег Устенко.

Він зазначив, що соціальні виплати — пріоритет у державному бюджеті, хоча держава найбільшу увагу приділяє фінансуванню Збройним силам, оскільки триває війна. Але пенсії та інші соцвиплати — на другій позиції, після армії. Ці видатки захищені, тому виплати будуть за будь-яких умов.

"Якщо ситуація буде критичною, то соціальні виплати вони все одно триватимуть. Все, що стосується несоціального характеру, їх доведеться, навіть незважаючи на розроблені графіки, пересувати", — сказав Олег Устенко.

Але при цьому уряду запровадити режим жорсткої економії коштів. Тому всі інші видатки, які не є першочерговими, будуть призупинені. Торкнеться це, наприклад, інвестиційних програм. Хоча вони теж багато значать для держави, від них не відмовлятимуться повністю, але виконання на якийсь час зупинять.

"Тобто їх поставлять на паузу або будуть виконувати, коли проясниться ситуація з розрахунками за ними. І коли надійдуть додаткові кошти в країну", — підкреслив радник президента.

60 мільярдів доларів для України: коли США виділять допомогу

11 лютого 2024 року сенат США підтримав під час процедурного голосування законопроєкт про кошти для України та Ізраїлю. За даними видання Reuters остаточне голосування, на якому ухвалять відповідне рішення, має відбутися найближчими днями.

А 5 лютого посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова розповіла, що США планують надати Україні 60 мільярдів доларів, з яких понад 50 мільярдів доларів буде виділено на оборону. При цьому український уряд, як очікується, отримає не всі кошти безпосередньо: приблизно половина грошей залишиться в Штатах, щоб поповнювати запаси і купувати нову техніку для ЗСУ.

Тим часом нагадаємо, що американські сенатори запропонували, щоб Київ не виплачував соціалку з коштів, які США надають нашій країні як фінансову допомогу. Водночас голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що заборона ніяк не вплине на виплати, наприклад, пенсій, оскільки Україна здійснює всі пенсійні виплати з внутрішніх надходжень.