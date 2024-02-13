"Вчинок відчаю": в Польщі відреагували на розсипане біля кордону українське зерно

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення за розсипане українське зерно, зазначивши, що протестувальники "не стримали своїх емоцій". Він також заявив, що висловлювання українських офіційних осіб щодо цього були "занадто різкими".

Міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський висловився щодо дій польських фермерів, які зупинили біля кордону три українські вантажівки та викинули зерно на дорогу. Офіційний коментар було опубліковано на сайті міністерства.

Секерський повідомив, що не вважає правильною форму протесту, яку обрали польські фермери. За його словами, протестувальники "не стримали своїх емоцій", оскільки перебувають у "дуже важкому" економічному становищі.

Міністр пояснив, що напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив і засобів захисту рослин.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю та прошу розуміння їхньої винятково важкої ситуації", — йдеться в публікації.

Міністр також заявив, що представники української сторони теж "не стрималися", а їхні заяви щодо розсипаного зерна були "занадто різкими". Він зазначив, що розуміє невдоволення Києва труднощами з експортом сільгосппродукції.

Секерський підкреслив, що є прихильником діалогу. Він повідомив, що наразі тривають переговори з Міністерством сільського господарства України з метою визначити умови торговельного обміну, які б не порушували стабільність агропродовольчих ринків.

Польські фермери розсипали українське зерно: що відомо

Нагадаємо, 11 лютого в мережі з'явилося відео, на якому польські фермери, що блокують виїзд фур із українським зерном, намагаються висипати зерно з українських вантажівок на дорогу, розкриваючи фури за допомогою болгарки. Інцидент стався на україно-польському кордоні біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

За словами очевидців, із кожної розкритої вантажівки висипалося приблизно по 3 тонни зерна. Поліція, яка прибула на місце події, жодних заходів не вживала, а, як сказав один із українських водіїв, "тільки розводить руками".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 12 лютого заявив, що Польщі слід узяти на себе відповідальність за дії своїх аграріїв, які висипали українське зерно з вантажівок. Він підкреслив, що псування українського зерна є категорично неприпустимою поведінкою.