В Україні відбулася зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із командою Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан щодо проведення реформ та фінансування на 2024 рік. Фокус дізнався, які завдання ставитимуть партнери перед українською владою, коли узгодять виділення четвертого траншу МВФ та про яку суму кредиту йдеться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із командою Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Умою Рамакрішнан проведення реформ в Україні та фінансування на 2024 рік та повідомив про позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро та підтримку країн G7.

"Відзначив ефективність роботи українського зернового коридору та його позитивний вплив на економіку. Окреслили точки зростання ВВП, серед яких розвиток оборонно-промислового комплексу. Маємо значний потенціал", — написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

За його словами, загалом за 2022-2023 роки фонд виділив країні понад 7 млрд доларів, а 2024 року очікується від МВФ надходження кредиту на суму 5,4 млрд доларів.

Відомо, що переговори про виділення четвертого траншу по кредиту від Фонду почнуться наприкінці цього тижня. Тим часом команда МВФ вже зустрілася з представниками Міністерства економіки і обговорила виконання Україною зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику, а також використання рекомендацій міжнародних партнерів задля прискорення залучення приватних інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Мінекономіки.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, одне з ключових завдань економічного блоку уряду полягає в тому, щоб якомога швидше залучити приватні інвестиції для відновлення України.

МВФ лишається постійним кредитором України Фото: unsplash.com

"Зараз у нас є декілька програм, які потрібно узгодити між собою задля їх більшої ефективності. Уряд розробив програму дій на цей рік, яка включає в себе 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та визначаються фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу", — розповіла Свириденко.

Фокус запитав у економіста, виконавчого директора CASE Ukraine Дмитра Боярчука, чи ризикує українська влада не виконати ті завдання, що ставитиме перед нею МВФ.

"За великим рахунком програма з МВФ — дуже м'яка. Поки в США не змінилось керівництво, не думаю, що з МВФ виникнуть проблеми. З тих структурних маяків, які я бачу у Меморандумі, то кроки наступні: Національна стратегія доходів до 2030 року, законодавче посилення автономії САП, додаткові доходи бюджету 2024 році на 0,5% ВВП", — зазначив Боярчук.

Проте щодо якості виконання програми з МВФ з боку України експерт має сумніви.

"Нацстратегію у жахливому вигляді, але прийняли. Тобто формально виконали, хоча якість бажає кращого і її потрібно переглядати. По САП я не чув, щоб був прогрес", — додав він.

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін уточнює: зазвичай всі умови програм співпраці з МВФ зводяться до проведення структурних реформ. Безпосередньо для України ключовою вимогою Фонду є побудова надійних механізмів для подолання системної корупції.

Деякі питання програми з МВФ пов'язані з банківським сектором, зокрема МВФ бентежить величезна доля держави у секторі

"Окремо МВФ приділяє увагу стану української банківської системи. Зараз доля державних банків у загальних чистих активах всіх банків досягла приблизно 55%. Даний показник свідчить про високу концентрацію банківського ринку у державній власності, що в свою чергу обмежує конкуренцію на даному ринку та створює певні специфічні ризики для бюджету країни. Зокрема, зараз є актуальне питання про необхідність докапіталізації державного "Укрексімбанку", — пояснив Чурін.

За його словами, якщо Україна успішно пройде третій перегляд поточної програми фінансування від МВФ, тоді вже наприкінці березня або на початку квітня можна буде сподіватися на отримання четвертого траншу від МВФ у сумі приблизно 900 млн доларів.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва похвалила Україну Фото: Twitter

Водночас директорка МВФ Крісталіна Георгієва нещодавно навіть похвалила Україну, заявивши, що наша держава заслужила на міжнародну допомогу.

"Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з двознакового показника 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, воно зараз становить 4,5%", — сказала Георгієва під час інтерв'ю CNBC.

Нагадаємо, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм обговорить з представниками влади третій перегляд програми розширеного фінансування.

Раніше Фокус писав, що понад $37 млрд зовнішнього фінансування потрібно Україні на 2024 рік для фінансування видатків державного бюджету.