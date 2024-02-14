Пенсії перерахують усім: у Кабміні розповіли, як проведуть індексацію виплат

За словами заступника міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, підвищення виплат у 2024 році відчують усі пенсіонери.

У перший день 2024 року, коли українцям перерахували розмір прожиткового мінімуму, у деяких українців змінилися також і пенсії. Так, мінімальна пенсія тепер становить 2 361 гривню, а розмір максимальної підвищився до 23 610 гривень. Проте з 1 березня в Україні має відбутися масштабна індексація пенсій. В уряді планують підвищити пенсії всім українцям. Про це сказала в ефірі телемарафону 13 лютого перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

За її словами, у Мінсоці вже працюють над постановою Кабінету міністрів про проведення індексації.

"Наше завдання, як і в 2023 році, полягає в тому, щоб усі пенсіонери, незалежно від того, за якими правилами вони отримують виплати, відчули підвищення пенсій цього року. Ми уважно стежимо за тим, щоб ніхто з пенсіонерів не залишився поза індексацією", — сказала вона.

Передбачається, що після індексації середня пенсія в Україні становитиме 6 000 гривень.

Як розраховують індексацію

Індексація пенсій в Україні передбачена статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, що застосовується для обчислення пенсії, щорічно збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення", — сказано в документі.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді розповіли, які пенсійні виплати отримують у різних регіонах України. Також нагадаємо, що за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії 2024 рокупроіндексують на 13%.