"Будуть з нами стояти": українські перевізники готують протест у відповідь на дії поляків

За словами начальника ГО "Перевізники західного регіону" Віталія Коценка, розпочнеться український мітинг уже в четвер. Рейсові автобуси пропускатимуть через кордон без проблем.

Українські перевізники планують власну акцію протесту у відповідь на дії з боку польських фермерів. Відбуватиметься вона біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Про це заявив начальник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко в коментарі "Суспільному".

За його словами, розпочнеться мітинг у четвер, 15 лютого. Протестувальники з 9 ранку планують не пускати на українську територію перевізників із Польщі, які намагатимуться перетнути пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

"Вони будуть тут із нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони за годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", — заявив Віталій Коценко в коментарі журналістам.

Окремо керівник громадською організацією додав, що тривалість протестів із боку українських перевізників залежатиме виключно від польської сторони. Поки не вдасться про щось домовитися.

Водночас, проїзд рейсових автобусів у цьому місці здійснюватиметься за колишніми правилами. Їх ніхто блокувати не збирається.

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу. Фури розпилювали болгарками. Інцидент стався на україно-польському кордоні біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився за цей інцидент. За його словами, протестувальники "не стримали своїх емоцій", оскільки перебувають у "дуже важкому" економічному становищі.