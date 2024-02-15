"Процес пішов": українців попередили про подорожчання бензину

За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, закупівельна вартість палива з початку 2024 року зросла з 77 доларів за барель до 83 доларів.

В Україні у наступні два-три тижні вартість пального на заправках зросте щонайменше на дві гривні. Про це сказав в етері телемарафону директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Що впливатиме на ціни на пальне

За словами експерта, зміни у ціновій політиці напряму пов'язані з напруженою ситуацією у Червоному морі. Так, закупівельна вартість палива з початку 2024 року зросла з 77 доларів за барель до 83 доларів.Тим часом Україна імпортує паливо за світовими цінами, відповідно, закупівельна вартість почала зростати.

"Для нафтового ринку це суттєва величина і тому ринок починає реагувати. Ми все купуємо за імпортом, тобто за світовими цінами, відповідно закупівельна вартість почала зростати. І ми бачимо, що в останні пару тижнів АЗК з економ-сегменту почали поступово підтягувати ціни. Кожного дня практично додають по 50 копійок, 30, 20. Процес, як-то кажуть, пішов", — сказав Куюн.

Він зауважив, що пальне подорожчає на 2-3 гривні.

"Думаю, якщо ситуація у світі не зміниться, то ціна може зрости на дві-три гривні", — підкреслив Сергій Куюн.

Ціни на пальне у 2024 році: прогноз Нацбанку

Держрегулятор прогнозує, що цього року пальне дорожчатиме дещо активніше, ніж у 2023 році. Так, через подорожчання нафти на світових ринках, вартість палива в Україні зросте на понад 13%.

"Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість палива стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", — пояснили у Національному банку.

Що відбувається у Червоному морі

Після загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Гази збройне угруповання хуситів у Ємені, підтримане Іраном, заявило про блокування Баб-ель-Мандебської протоки на шляху до Суецького каналу для всіх кораблів із будь-яких країн, які прямують до Ізраїлю. Крім цього атакували цивільні кораблі, випустивши по них ракети та дрони.

Через ці напади відбувся збій у світовій торгівлі: великим судноплавним компаніям доводиться обирати довший і дорожчий маршрут навколо африканського мису Доброї Надії, а не через Суецький канал, через який проходить близько 12% світової торгівлі.

Нагадаємо, що в Україні можуть переглянути акцизи на автогаз, оскільки їх потрібно уніфікувати з акцизами на бензин і дизельне пальне. Також Фокус розповідав, які ще події у світі можуть вплинути на ціни на бензин в Україні 2024 року.