Українцям стане простіше переказувати гроші з Польщі: яку послугу запускає "ПриватБанк"

Якщо раніше громадянам України в Польщі потрібно було міняти злоті на іншу валюту і тільки тоді відправляти їх рідним, то тепер правила змінилися.

Українцям, які з Польщі часто відправляють фінансову допомогу своїм рідним, тепер не потрібно буде обмінювати злоті на іншу валюту. Так, клієнти державного "ПриватБанку" зможуть відправляти перекази в польських злотих, користуючись системою PrivatMoney, повідомляє пресслужба фінансової установи.

Зазначається, "ПриватБанк" почав співпрацювати з європейським фінансовим сервіс ZEN.com. Тож відтепер робити перекази в ПриватБанку можна як у гривні на свій рахунок або на картку, так і в польських злотих, якщо є валютний рахунок.

Як надіслати гроші в Україну

Для цього у клієнта має бути активний рахунок у додатку ZEN.com. Далі потрібно:

обрати валюту переказу PLN;

вказати ім'я та прізвище одержувача і номер картки/рахунку IBAN у гривні або номер рахунка IBAN у злотих у "ПриватБанку"

переконатися, що в розділі "Тип переказу" вказано PrivatMoney.

"ПриватБанк" і підтримка військових

Із січня 2024 року клієнти банку можуть користуватися послугою "Конверти" і відправляти донати на потреби українських військових. Послуга доступна в мобільному додатку "Приват24". Користувачеві дозволяється відкривати не більше 15 власних конвертів. Обслуговування та поповнення конвертів не тарифікується. З Конверта також не можна зняти гроші готівкою.

У фінансовій установі пояснили, що процес допомоги ЗСУ в додатку банку трохи відрізняється від збору коштів у соцмережах, оскільки там люди витрачають до п'яти секунд на сторонні інформаційні банери. Тому "Конверт" слід коротко назвати та додати тематичне зображення. Краще використовувати такі назви, як "Багато дронів" або "Збір на тисячу дронів".

Раніше ми розповідали, чи користуються українці онлайн-банкінгами, щоб оплачувати комунальні послуги та поповнювати мобільні рахунки. Також Фокус писав про новий сервіс, який для українців створила Державна митна служба.

Тим часом у Національному банку збираються ввести обмеження на грошові перекази між фізичними особами. Однак дотримуватися нових правил доведеться не всім громадянам.