Банани, апельсини, сир: як злетить ціна продуктів через блокаду польського кордону

На тлі протестів фермерів на польсько-українському кордоні можуть подорожчати деякі продукти. Усе тому, що компанії щодня втрачають по мільйону гривень.

Ситуація на кордоні з Польщею, де фермери блокують прикордонні пункти пропуску вздовж усього польсько-українського кордону, шкодить економіці нашої країни. Усе тому, що експортери не можуть вчасно ввозити і вивозити товари. Про це пише Фокус у своїй новій статті: Польський шантаж. Чому в Польщі знову перекривають кордон з Україною і чи є швидке рішення.

Які продукти подорожчають в Україні через блокаду кордону

Кожен день затримки фур з товарами дорого обходиться українським компаніям. Так, нещодавно керівниця Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації Мар'яна Луцишин повідомила, що один день простою коштує компанії близько 1 мільйона гривень збитків.

Водночас генеральний директор "Metro Україна" Олена Вдовиченко під час конференції Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook" у Києві розповіла, що збитки компанії на тлі блокади кордону постійно збільшуються. Щоб хоч якось виправити стан справ, компанія використовує контейнерні перевезення поїздами компанії "Укрзалізниця".

"Ось вони кажуть, що все заблокують із 20 лютого, я порахувала майбутні збитки — у нас за місяць через це логістичні витрати зростають у 2,5 раза, ультрасвіжі товари затримуються, я їх списую, тобто плюс-мінус до 50 млн грн на місяць додаткових витрат, і це тільки щодо нашої компанії, у нас імпортна складова це 20-25%, а є ж інші гравці, де весь бізнес через ці блокування страждає", — розповіла Олена Вдовиченко.

Вона каже, що через блокаду кордону з боку Польщі в Україні, ймовірно, подорожчають продукти, які наша країна імпортує.

"Ціна імпорту для кінцевого споживача зростатиме, тобто, там, де є імпортна складова — те, що не вирощується в Україні", — повідомила Олена Вдовиченко.

Що не подобається польським фермерам

Польські фермери 9 лютого відновили акції протесту і заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Хребенне — Рава-Руська" та "Дорохуськ — Ягодин". Протестувальники також не дозволяли перевантажувати сільськогосподарську продукцію із залізничного транспорту на автомобільний.

За інформацією ЗМІ, Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

При цьому польська незалежна профспілка "Солідарність" заявила, що 20 лютого, фермери повністю заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною. На місці також відбуватимуться акції протесту.

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу. Замки на фурах були спиляні болгарками. Тим часом українські перевізники пообіцяли влаштувати власну акцію протесту у відповідь на дії з боку польських фермерів.