В Україні тестуватимуть Е-гривню: у Нацбанку розповіли, коли реалізують план

За словами голови Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна, центральний банк готується запустити експеримент, щоб дізнатися, чи потрібна українцям цифрова гривня.

У Національному банку України (НБУ) планують запустити відкрите тестування української Е-гривні до кінця 2024 року. Приєднатися до тестування, як запевняють у пресслужбі держрегулятора, зможе кожен. Про це розповів 15 лютого в подкасті "Хроніки економіки" Андрій Поддєрьогін, який очолює Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

У проєкті також братимуть участь банки та небанківські установи. Вони отримають від Нацбанку статус агентів і відповідатимуть за такі аспекти:

поширення грошей;

обмін і надання можливості користувачам ними розпоряджатися з використанням своїх мобільних додатків.

"Підхід, який запровадили в Китаї, де роздавали гроші для того, щоб зацікавити людей, ми не плануємо", — додав Поддєрьогін.

Представник НБУ зазначив, що держрегулятор уже запропонував банкам приєднатися до пілотного проєкту. Поддєрьогін також додав, що ті кредитори, які приймуть пропозицію НБУ, надалі зможуть запрошувати до проєкту своїх клієнтів.

Мета експерименту з використання цифрових грошей в Україні — дізнатися, чи користуватиметься така валюта попитом у населення, і зрозуміти, чи потрібно взагалі запроваджувати цифрову Е-гривну.

Також НБУ хоче протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима в режимі офлайн. Крім цього, у планах центрального банку — створити технічну можливість програмування е-гривні.

Е-гривня — що це таке?

Проєкт концепції Е-гривні був представлений Нацбанком восени 2022 року. Е-гривня — це цифрові гроші НБУ, електронна форма грошової одиниці України. На думку держрегулятора, ефективність такої валюти може бути на рівні звичайних грошей, тому е-гривня доповнюватиме існування готівкової та безготівкової форми гривні. А використовувати цифрову гривню зможуть:

юридичні особи;

державні органи;

банки та небанківські фінансові установи;

звичайні українці.

За словами економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, впровадження Е-гривні може бути позитивним проєктом, оскільки прискорить безготівкові платежі, а українці заощаджуватимуть більше грошей. Також нагадаємо, що голова Нацбанку Андрій Пишний під час конференції Європейської Бізнес Асоціації Global Outlook14 лютого розповів, чи відбуватимуться валютні послаблення в Україні у 2024 році.