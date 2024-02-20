"Люди у відчаї": польські фермери атакували вагон з українським зерном (відео)

За інформацією журналістів, на місце інциденту прибула поліція, після чого польські фермери розблокували залізничні колії.

Ситуація на польсько-українському кордоні, де відбуваються протести місцевих фермерів, продовжує загострюватися. Так, 20 лютого протестувальники заблокували залізничні колії біля пункту пропуску "Медика — Шегині", розрізали вантажний вагон і висипали на землю українське зерно. Про це повідомляє "Суспільне".

Біля пункту пропуску Медика — Шегині протестувальники висипали з поїзда українське зерно Фото: Google Maps

Співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув розповів журналістам, що на дії протестувальників ніхто вплинути не може.

"Це реакція на наплив зерна з України. Це дуже погано. Люди в розпачі й не можуть стримувати емоції. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", — сказав він.

Повідомляється, що незабаром після того, як поляки висипали зерно з вантажного вагона, до пункту пропуску "Медика — Шегині" прибула поліція. Протестувальники розблокували залізницю приблизно через півгодини після інциденту.

Ситуація на україно-польському кордоні на 20 лютого

Як свідчить інформація Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, найскладніша ситуація з перетином кордону, станом на 12:00 20 лютого, спостерігається на пункті пропуску "Нижанковичі", де в черзі зосереджено 500 вантажних автомобілів.

"Здійснюється пропуск тільки вантажівок із допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, зокрема ПММ)", — ідеться в повідомленні.

На виїзд з України, як повідомляє відомство, на жодному КПП не здійснюється пропуск пішоходів. Актуальну інформацію щодо в'їзду в Україну станом на 13:00 20 лютого можна побачити на скріншоті з сайту "єЧерга".

На україно-польському кордоні тривають протести фермерів Фото: скрін

Нагадаємо, з 9 лютого поляки продовжують 30-денний страйк поблизу українського кордону. У польській незалежній профспілці "Солідарність" обіцяли, що 20 лютого польські перевізники та фермери спільними зусиллями зупинять роботу всіх пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

"Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів", — ідеться в заяві профспілки.

Причина польської блокади — неефективна аграрна політика ЄС. Як вважає політолог Валентин Гладких, Євросоюзу потрібно переглянути правила, які зараз діють в аграрному секторі ЄС.

Раніше голова Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації Мар'яна Луцишин розповіла, що через дії польських перевізників фури з українськими товарами змушені простоювати на кордоні, а один день простою коштує підприємцям один мільйон гривень.