Заощадити вже не вийде? Українцям пояснили, як зміняться ціни на продукти

У 2024 році, як очікують у Міністерстві економіки, виробникам вдасться компенсувати збитки та високі витрати, спричинені війною завдяки зростанню експорту.

На вартість продуктів в Україні впливає повномасштабна війна з Росією, однак завдяки сповільненню інфляції за підсумками 2023 року споживчі ціни зросли лише на 5,1%. Щодо 2024 року, то в Міністерстві економіки повідомляють, що стрімкого подорожчання бути не повинно, якщо не станеться жодних форс-мажорів.

"Повномасштабна війна з Росією в "Поточний інфляційний тренд і фактори, що його формують, свідчать про відсутність потужних передумов для скорочення пропозиції або суттєвого зростання попиту, тому досягнутий рівень загальної цінової рівноваги зберігатиметься і на початку 2024 року з урахуванням сезонних коливань на продовольчому ринку", — сказано в огляді.

У відомстві кажуть, що темпи інфляції в Україні знижуються на тлі кількох чинників. Ключовий із них — адаптація бізнесу до умов воєнного часу, завдяки чому пропозиції товарів агропромислового комплексу перевищують попит на внутрішньому ринку, який і далі залишається обмеженим через війну.

Зазначається, що хоч сектор АПК зазнає масштабних збитків через повномасштабне вторгнення ЗС РФ (за даними Світового банку, прямі збитки в сільському господарстві становлять 10 мільярдів доларів), виробничий потенціал сектору все одно залишається на високому рівні і перевищує потреби внутрішнього ринку.

За даними Мінекономіки, складнощі з експортом товаром морем і санкції, які проти української продукції запровадили деякі країни Євросоюзу, призвели до того, що на внутрішньому ринку з'являється дедалі більше продукції, а ціни на харчові продукти в II півріччі знизилися на 2,8%.

Водночас очікується, що зростання експорту у 2024 році призведе до зменшення тиску надлишку деякої продукції на вітчизняному ринку.

"А подальше збільшення споживання населення дасть змогу виробникам частково компенсувати через ціни збитки та високі витрати, спричинені війною", — йдеться в документі Мінагро.

Блокада польського кордону: які продукти подорожчають

Українські компанії щодня витрачають мільйонні збитки через польських фермерів і перевізників, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це Фокус розповідав у своїй статті: Польський шантаж. Чому в Польщі знову перекривають кордон з Україною і чи є швидке рішення.

Так, гендиректорка "Metro Україна" Олена Вдовиченко каже, що через блокаду кордону з боку Польщі українці, ймовірно, купуватимуть деякі продукти за завищеними цінами. Підприємиця пояснила, що подорожчає продукція, яку наша країна імпортує.

"Ціна імпорту для кінцевого споживача зростатиме, тобто, там, де є імпортна складова — те, що не вирощується в Україні", — повідомила Олена Вдовиченко.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про те, скільки грошей на продукти харчування витрачають українці та громадяни в різних європейських країнах.