Через блокаду польського кордону і ймовірних перших кроків у відповідь на неї, як-то обмеження чи заборона ввезення до України польських молочних продуктів і фруктів, в Україні можуть подорожчати молочні продукти, зокрема вершкове масло. Фокус опитав експертів, чи не виникне в країні дефіциту масла.

Обмеження імпорту вершкового масла з Польщі навряд чи спричинить його дефіцит на поличках українських магазинів. Про це із посиланням на інформацію генеральної директорки Асоціації виробників молока Ганни Лавренюк Фокус писав у матеріалі "За крок до торговельної війни. Що буде, якщо Україна заборонить імпорт польської молочки".

"2023 року частка масла у загальному імпорті молочних продуктів до України становила лише 6,3% (в перерахунку на молоко-сировину). І хоча були істотні втрати поголів'я корів та виробничих потужностей через війну, молочнотоварні ферми за підсумками 2023-го року спромоглися поставити на переробні заводи стільки ж молока-сировини, як у довоєнний 2021 рік. Відтак можемо стверджувати, що обмеження імпорту вершкового масла з Польщі не спричинить його дефіциту на поличках українських магазинів", — розповіла Ганна Лавренюк.

Проте економісти не виключають проблему із молоко-сировиною, яку Україна активно закуповує саме в Польщі.

"Достатньо великий обсяг молоко-сировини виробляється у господарствах населення. Люди сьогодні різко зменшили загальний обсяг виробництва сировини, тому що фізично просто не вистачає робочих рук. Ми ж розуміємо, що мобілізація жорстко пройшлася по селах, зменшилася загальна кількість людей, які реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Це, до речі, стосується і свиного м'яса, тому що дуже велика доля вироблялася свинини в домогосподарствах населення. Саме це провокує зростання цін на молочні продукти. Радше за все, ми будемо мати зростання цін на молочну продукцію, поки тварини не будуть переведені на відкрите утримання. А це буде по погоді десь може квітень. До квітня ми будемо мати зростання цін на продукцію молоковиробництва", — розповів Фокусу експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Українські підприємства не можуть вивезти молочну продукцію за кордон через блокаду, а отже всередині країни утворюються великі запаси продукції - сиру, сухого молока, масла Фото: Freepik

За його словами, в Україні дійсно склалася серйозна ситуація в умовах зростання ціни на молоко-сировину. І це впливає на ціну на український аграрний продукт.

"Найбільша проблема — те, що ми імпортуємо з Польщі, а ми з Польщі завозимо молоко-сировину і тверді сири", — пояснив економіст.

Проте він вважає, що ніякої торговельної війни з Польщею не буде.

"Ми не будемо воювати з поляками. На сьогоднішній момент це не більше, ніж попереджувальний захід. Це такий натяк на дзеркальні реакції. Поляки ж теж не заборонили українське масло. Вони лише блокують кордони", — висловився експерт.

Що буде з цінами на масло?

Тим часом, за даними Спілки молочних підприємств, індекс цін на молочну продукцію Global Dairy Trade (GDT) сповільнив темп, але зростає: на торгах 20 лютого він додав 0,5%. Зокрема, сухе знежирене молоко подорожчало на 1,3% – до $2788/тонна, а вершкове масло – на 0,1% до $6526/тонна.

Щодо ціни молоко-сировини, то вона зростає з середини 2023 року. Як повідомили у Спілці молочних підприємств України, у другому півріччі минулого року ціни на молоко-сировину суттєво зросли – як у гривневому вираженні, так і у перерахунку на євро. У грудні вони перевищила рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні складали в середньому 11,6 грн/кг, тобто відбулося зростання на 30%. Таким чином, грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (€41,4/100 кг) є найвищим, як мінімум, за останні десять років.

На різке подорожчання молочних продуктів наприкінця лютого та в березні розраховувати не варто, хоча зростання цін і буде відбуватися

Якщо враховувати дані Спілки молочних підприємств України, у роздрібних мережах навряд чи будуть завищувати вартість масла. Адже через блокування кордону підприємства не можуть його вивезти на експорт, а значить, намагатимуться реалізувати всередині України. Тобто на різке подорожчання молочних продуктів наприкінця лютого та в березні розраховувати не варто, хоча зростання цін і буде відбуватися, зокрема, як вище зазначив Олег Пендзин, через певний дефіцит молоко-сировини, яку зараз надто складно завозити від постачальників з Польщі.

Нагадаємо, польські фермери влаштували протест на кордоні з Україною — висипали зерно з вагонів та частково заблокували рух транспорту. Фокус зібрав усі деталі нового загострення на кордоні з Польщею.

Ситуацію на кордоні коментував представник ГУР Андрій Юсов. Він назвав наругу над зерном "публічним проявом ксенофобії та виправданням геноциду".