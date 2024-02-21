Подорожчання не уникнути: експерт розповів, що буде з цінами на автогаз в Україні

Українців попередили про швидке подорожчання автогазу через блокаду україно-польського кордону.

Україні доводиться імпортувати скраплений природний газ в обхід заблокованої протестувальниками ділянки польського кордону, тож незабаром на вітчизняних АЗК цей вид пального подорожчає. Як повідомив у коментарі виданню "Укрінформ" експерт паливного ринку Сергій Куюн, подорожчання становитиме до трьох гривень за літр.

"Щодо скрапленого газу очікуємо подорожчання. Але якщо восени подорожчання було через дефіцит, тому що 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", — сказав він.

Він зазначив, що перебудуватися на поставки автогазу залізницею постачальникам складно у зв'язку з технічними нюансами, їм доводиться об'їжджати польський кордон через Словаччину або Румунію.

"Це коло коштуватиме нам до приблизно трьох грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як на роздрібному ринку, так і на оптовому", — зазначив експерт.

Водночас блокада україно-польського кордону не вплине на ринок бензину і дизельного палива, оскільки всі постачальники вже пристосувалися до проблеми.

"Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, зокрема Orlen, планують відвантаження", — зазначив Куюн.

Водночас учасники ринку продовжують стежити за розвитком подій. Якщо поляки заблокують і залізничні перевезення, тоді наслідки для України будуть більш відчутними.

Зазначимо, що за даними Консалтингової групи А-95, на які посилається Мінфін, середні ціни на автогаз за регіонами станом на 21 лютого становлять 26,8 гривні за літр.

Ціни на бензин в Україні

15 лютого директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що бензин в Україні подорожчає у зв'язку з напруженою ситуацією в Червоному морі. Так, закупівельна вартість палива з початку 2024 року зросла з 77 доларів за барель до 83 доларів. Для України, яка займається імпортом палива за світовими цінами, закупівельна вартість зросла. Він прогнозує, що бензин на автозаправних комплексах незабаром подорожчає, приблизно, на кілька гривень.

"Думаю, якщо ситуація у світі не зміниться, то ціна може зрости на дві–три гривні", — пояснив він.

Зазначимо, що наприкінці 2023 року скраплений газ в Україні почав дорожчати через блокаду українсько-польського кордону, проте незабаром ціни стабілізувалися. Також нагадаємо, що акцизи на автогаз планують переглянути, щоб уніфікувати з акцизами на бензин і дизельне паливо.