Українським біженцям у Польщі виплатять нову фінансову допомогу: кого торкнеться

Реєстрація на виплати українським біженцям у Польщі стартує з 22 лютого.

У Польщі, де 20 лютого 2024 року продовжили термін законного перебування українських біженців на території держави до 30 червня, громадянам нашої країни виплатять нову фінансову допомогу. Як повідомляє польське видання Yavp.pl, програма фінансової підтримки ініційована Перемишлянським Об'єднанням українців у Польщі. Також ініціативу підтримала міжнародна гуманітарна організація Oxfam.

Нові виплати українцям у Польщі: деталі

Відомо, що українцям доступні три виплати по 850 злотих (8 172 гривні). Гроші можна отримати через систему BLIK. На фінансову підтримку можуть розраховувати вразливі категорії українців, у яких є документ PESEL UKR. Також виплати доступні людям, які переїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Крім того, громадяни мають відповідати ще цілій низці критеріїв. Наприклад:

у сім'ях є вагітні або ті, хто годує грудьми;

у сім'ях є люди з інвалідністю, що впливає на працездатність;

у сім'ях є люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;

представником сім'ї є особи, які належать до етнічних груп;

одинока мати і член сім'ї, у якій троє дітей;

Також виплати передбачені:

людям від 55 років;

особам, які залишилися без майна і житла внаслідок війни;

особам, які раніше проживали в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

безробітним (або тим, хто працює неповний робочий день).

Реєструватися на виплати українці можуть з 22 лютого. Посилання на анкету, яку потрібно буде заповнити, буде доступне за посиланням.

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі: як довго діятиме у 2024 році

20 лютого на сайті канцелярії польського президента з'явилося повідомлення про закон, який дає змогу громадянам України, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, законно жити на території країни до 30 червня 2024 року.

"Президент Польщі підписав акт про допомогу громадянам України, який продовжив термін легального перебування українських біженців до 30 червня 2024 року", — ідеться в повідомленні.

Таким чином за українцями зберегли:

вільний доступ до ринку праці;

право на отримання допомоги;

доступ до охорони здоров'я;

можливість займатися економічною діяльністю.

Відповідний закон було ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, яке провела Міждисциплінарна лабораторія вивчення війни в Україні при Університеті Національної комісії з освіти в Кракові, майже 50% біженок з України планують залишатися в Польщі.

Також Фокус розповідав, що українські біженці на Заході опинилися перед болісним вибором: повернутися додому чи пустити коріння за кордоном.