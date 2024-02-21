Енергетику відновлять за гроші Москви: який план хочуть реалізувати в "Укренерго"

У компанії "Укренерго" пояснили, як хочуть змусити Росію відшкодувати збитки, яких було завдано українській енергетиці під час повномасштабного вторгнення окупантів.

Енергетична структура України перетворилася на одну з головних мішеней для ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення. Так, за даними Програми розвитку ООН, станом на літо 2023 року майже 45% важливих високовольтних трансформаторів на підконтрольних українському уряду територіях було пошкоджено або знищено, коли росіяни обстрілювали інфраструктуру ракетами та безпілотниками. Тим часом компанія "Укренерго" працює над тим, щоб країна-агресор відшкодувала всі завдані енергосектору збитки. Для цього компанія заручилася підтримкою однієї з найбільших у світі юридичних фірм, яка безоплатно створить посібник із документування російських злочинів. Про це повідомляє 21 лютого пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що в документі будуть зібрані стандарти, за якими потрібно збирати докази, щоб вони були достатніми для відшкодування збитків у міжнародному інвестиційному арбітражному суді. Також документ міститиме огляд найкращих практик, які можуть допомогти притягнути РФ до відповідальності та відшкодування збитків, завданих інфраструктурі, активам і діяльності "Укренерго".

Зазначається, що робота з новою юрфірмою — це частина співпраці "Укренерго" з Pro Bono Платформою Секретаріату Енергетичного співтовариства. Платформа дає змогу різним юридичним фірмам та кваліфікованим незалежним фахівцям долучитися до зусиль із відшкодування шкоди, завданої критично важливій енергетичній інфраструктурі України.

"Через Росію українська цивільна енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних пошкоджень. Задокументувати їх необхідно в суворій відповідності до успішних світових юридичних практик. Тільки так можна притягнути РФ до відповідальності в міжнародних судових інституціях. Попереду багато копіткої роботи, і ми вдячні юристам з міжнародним досвідом, що вони інвестують свій час і знання на підтримку України", — сказав директор з правових питань "Укренерго" Максим Юрков.

Як захищені енергооб'єкти України від масованих ударів

Вирішувати питання з охороною об'єктів "Укренерго", як розповів Фокусу восени 2023 року експерт із ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко, почав тільки наприкінці літа, тобто згаяв час. За словами Попенка, ці роботи мали розпочатися ще навесні.

"У переліку об'єктів — великі й маленькі трансформаторні підстанції і для деяких не визначили навіть плани капітального ремонту", — пояснив експерт.

Водночас видання Reuters. 6 жовтня повідомляло, що збиток, який було завдано російськими військами енергосистемі взимку, був величезним. Так, в ООН підрахували, що генерувальні потужності України скоротилися приблизно вдвічі порівняно з довоєнним рівнем. Продуктивність із майже 37 ГВт впала більш ніж на 19 ГВт через пошкоджене або знищене обладнання.

Раніше представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк пояснив, як ЗС РФ допомогли Україні уникнути масштабних блекаутів в осінньо-зимовому періоді 2023/2024.