В Україні зростання цін на продукти в січні пригальмувало. Як насправді змінились ціни та чи є надія на тривалий період цінової стабільності?

У січні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 4,7% порівняно із 5,1% у грудні. Такі дані надає НБУ із посиланням на Держстат. Водночас зростання цін на продукти харчування сповільнилося. Фокус склав рейтинг продуктів, які найбільше подорожчали та подешевшали в Україні й дослідив, що буде далі.

Ціни пригальмували: що саме вплинуло на вартість продуктів у перший місяць 2024 року

За інформацією Нацбанку, фактичні темпи зростання цін виявилися у січні нижчими за траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2024 року.

Така динаміка зумовлювалася:

збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування;

вторинними ефектами від значних минулорічних врожаїв;

зниженням світових цін на нафту;

подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Отже, зростання цін на продукти харчування пригальмувало. Наприклад, хліб; борошняні та кондитерські вироби, а також м’ясні продукти і навіть молоко, за даними Держстату, дорожчали не так швидко, як прогнозували. Ба більше, знизилася вартість яєць, олії, круп та цукру, завдяки нарощуванню виробництва та переорієнтації виробників на внутрішній ринок.

Як змінилась середня ціна на продукти в Україні в січні

Продукт Ціна в грудні, грн/кг Ціна в січні, грн/кг Зміна ціни за місяць, % Рис 51,36 51,28 -0,16 Батон 22,96 23,04 0,35 Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці 29,79 29,89 0,34 Борошно пшеничне 15,85 15,69 -1,01 Крупи гречані 30,46 28,87 -5,22 Яловичина 243,64 251,64 3,28 Свинина 193,60 184,72 -4,59 Птиця (тушки курячі) 90,25 89,92 -0,37 Філе куряче 160,74 159,80 -0,58 Ковбаси варені першого ґатунку 171,55 169,42 -1,24 Риба морожена 160,63 163,87 2,02 Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% 37,69 38,15 1,22 Сири м’які жирні 176,76 181,13 2,47 Сметана жирністю до 15% 104,27 106,34 1,99 Яйця 56,18 51,02 -9,18 Масло вершкове 74,09 75,65 2,11 Олія соняшникова 59,18 58,89 -0,49 Яблука 20,49 22,05 7,61 Капуста білокачанна 11,19 14,31 27,88 Цибуля ріпчаста 15,09 16,86 11,73 Буряк 11,47 16,14 40,71 Морква 11,43 14,43 26,25 Картопля 15,13 21,46 41,84 Цукор 33,29 32,23 -3,18 Джерело: Держстат

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює, що зокрема, молоко не знизилося в ціні, а просто не зростає тими великими темпами, які були, наприклад, минулого року.

"Але зростання цін на молокопродукцію триває. І це буде тривати. У нас з вами зупинка росту цін буде в квітні. А зараз ми маємо ріст цін. Він може трошки зменшився, але він є. Він менший зараз, ніж був, тому що в січні були свята — перед святами було збільшення попиту, зокрема, і на жири тваринного походження. Як наслідок, в січні зростання цін було вище. Але це не значить, що ціни зупинилися і почали відкат. Просто динаміка трошки зменшилася", — пояснює експерт.

Водночас у січні подорожчали деякі овочі з борщового набору, наприклад картопля, капуста, буряк, морква та цибуля. Найбільше в минулому місця подорожчав буряк — на 40,7%. Ціна яблук і тепличних томатів теж пішла вгору. Як повідомили аналітики проєкту East Fruit, ціни на тепличні продукти в магазинах України спричинені високими цінами на внутрішньому ринку в Туреччині, звідки в зимовий період традиційно здійснюють основні поставки цієї продукції на ринок України.

Така тенденція зумовлена надходженням дорожчої тепличної продукції, а ще — збільшенням логістичних витрат через блокування польського кордону.

Зростання цін на продукти харчування пригальмувало в Україні Фото: З відкритих джерел

Ціновий прогноз на весну: як зміниться вартість продуктів

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що треба готуватися до подорожчання яєць через зростання цін на комбікорм для птахів. Втім великого цінового стрибка не буде.

"Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато спокійніше", — сказав експерт.

Щодо польської блокади, а разом із нею можливістю дефіциту в Україні молоко-сировини, про що Фокус писав раніше, то експерт дещо заспокоює: "Не буде ніякої заборони (польського імпорту — Фокус). Ми не будемо воювати з поляками. На сьогоднішній момент, це не більше, ніж попереджувальний захід. Це такий натяк на дзеркальні реакції. Поляки ж теж не заборонили українське масло. Вони лише блокують кордони", — пояснив Пендзин.

Проте щодо молоко-сировини, яку Україна активно завозить з Польщі, він прогнозує дійсно серйозну ситуацію.

"Зростає ціна на молоко-сировину. І це дійсно впливає на ціну на український аграрний продукт. Якщо ви пройдете по супермаркету, ви не побачите на сьогоднішній момент жодного імпортного виробника — лежить наше вітчизняне масло. Але найбільша проблема і те, що ми власно імпортуємо з Польщі, — ми з Польщі завозили молоко-сировину і тверді сири. В чому є проблема? В тому, що в Україні достатньо великий обсяг молоко-сировини виробляється у господарствах населення. Люди сьогодні різко зменшили загальний обсяг виробництва молоко-сировини, тому що фізично просто не вистачає робочих рук. Ми ж розуміємо, що мобілізація жорстко пройшлася по селах, зменшилася загальна кількість людей, які там реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Зокрема, і свинячого м’яса, тому що дуже велика доля вироблялася свинини в домогосподарствах населення. Так само і з молоко-сировиною. Така ситуація провокує зростання цін на молочні продукти", — зазначив Пендзин.

За його прогнозом, в Україні зростання цін на молочну продукцію буде тривати до середини весни, поки тварини не будуть переведені на відкрите утримання, орієнтовно наприкінці квітня.

У січні здорожчали деякі овочі з борщового набору, наприклад картопля, капуста, буряк Фото: Getty Images

Овочевий бум, або чому зростають ціни на популярні в країні овочі

Щодо зростання вартості стратегічних овочів, ситуація має ті самі причини, що й з молочною сировиною.

"Овочі зросли по-різному. Картопля зросла майже в три рази. Чому? Хто у нас виробляє на сьогодні 90% картоплі, що ми їмо? Домогосподарства населення. Картопля виросла, вона є у льохах, але для того, щоб її вивезти на базар, треба робочі руки. Щоб її передати в торгівельні мережі, треба робочі руки. Їх менше. І тут сталася проблема, дійсно, картопля зросла в ціні. Я думаю, що зростання її ціни зараз трошки зупинилося — досягло свого піку, але все одно, вона за відношенням до 2-х місячного періоду показала суттєве зростання: коштувала 12 грн за кг, а зараз — під 30 грн за кг", — зазначає економіст.

Зазначимо, що згідно з даними Мінфіну, станом на 22 лютого 2024 року індекс цін на продукти, зокрема молочні склав 100,23%. Порівняно з попереднім місяцем вони подорожчали: в середньому ціни на ці продукти зросли на 0,23%.

В січні 2024 цей індекс відносно грудня 2023 року складав 101,44%.

Зростання ціни імпортних овочів відбулось через подорожчання логістики внаслідок блокування польського кордону, а ще — через девальвацію гривні.

Цікаво, що за офіційними даними, м'ясні продукти порівняно з попереднім місяцем подешевшали — у середньому на 0,91%. В січні 2024 цей індекс відносно грудня 2023 року складав 100,46%. А ось індекс споживчих цін на фрукти і овочі у лютому 2024 склав 105,06%. Порівняно із січнем фрукти та овочі подорожчали у середньому на 5,06%.

Ціни на овочі штовхають до гори два головні чинники. Перший — поступове спустошення товарних залишків овочів врожаю 2023 року. Другий — зростання ціни імпортних овочів через подорожчання логістики внаслідок блокування польського кордону, а ще — через девальвацію гривні. Адже імпортні товари закуповуються за іноземну валюту. Тим часом, курс гривні сьогодні 22 лютого — вже 38,62 грн за долар, тоді як станом на 22 січня офіційний курс НБУ знаходився на позначці 37,53 грн/дол.